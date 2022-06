Enfrentan migrantes viajes cada vez más peligrosos en todo el mundo

The New York Times Associated Press The New York Times

Nueva York.- El número de personas que migran a nivel mundial ha aumentado constantemente en las últimas dos décadas, ya que la pobreza, el cambio climático y la violencia han llevado a las personas a huir de sus países de origen. En algunos casos, como el de los africanos que buscan llegar a Europa o el de los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos, el viaje se ha vuelto más peligroso en los últimos años. Se enfrentan a políticas fronterizas más estrictas y más bandas criminales que operan rutas de contrabando. Ayer, las autoridades encontraron los cuerpos de 48 migrantes en un tráiler en Texas, uno de los peores episodios de muertes de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, lo que pone de relieve lo peligrosos que pueden ser estos viajes. Si bien el número total de migrantes se ha disparado en las últimas dos décadas, según la Organización Internacional para las Migraciones, el porcentaje de migrantes como parte de la población mundial ha rondado el 3 por ciento. Lo que ha cambiado es el número de personas que mueren o desaparecen. Ese número se disparó en 2021 a 5 mil 914, el más alto desde 2017, cuando 6 mil 284 migrantes murieron o desaparecieron. Las rutas más mortíferas están en el Mediterráneo, cuando las personas se dirigen a Europa, seguidas de rutas en África y América, según la OIM. El sábado, 23 inmigrantes murieron y decenas más resultaron heridos después de intentar cruzar una valla hacia el enclave español de Melilla, en el norte de África. En mayo, al menos 16 personas de la minoría musulmana rohingya, perseguida de Myanmar, murieron después de que su bote volcara frente a la costa suroeste del país. En febrero, 12 inmigrantes murieron bajo temperaturas bajo cero en Turquía, cerca de la frontera del país con Grecia. En diciembre de 2021, al menos 30 personas murieron en una serie de accidentes de embarcaciones en el mar Egeo, cerca de Grecia. En noviembre de 2021, al menos 27 personas murieron al cruzar el Canal de la Mancha hacia Francia.