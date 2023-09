Enfrentan jóvenes activistas a 32 países europeos por acciones climáticas

ESTRASBURGO, Francia — Seis jóvenes portugueses afirmaron el miércoles ante la Corte Europea de Derechos Humanos que los gobiernos europeos no hacen suficiente para proteger a la gente de los efectos perjudiciales del cambio climático, en la más reciente y destacada iniciativa de activistas para llevar a los gobiernos a los tribunales y forzar medidas climáticas.

Los equipos legales de los 32 países —los 27 estados miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía— cuestionaron que el caso fuera admisible y que los demandantes fueran víctimas de los efectos del cambio climático.

Pero los abogados que representaban a los menores y adultos jóvenes portugueses dijeron que los países a los que demandan no han tomado medidas adecuadas para combatir el calentamiento provocado por la humanidad y por lo tanto violaron algunos de sus derechos fundamentales.

El abogado Sudhanshu Swaroop, defensor de Gran Bretaña, dijo que los gobiernos nacionales comprenden la amenaza del cambio climático y sus desafíos y están decididos a abordarla a través de la cooperación internacional.

Los demandantes, señaló, deberían haber acudido primero a las cortes nacionales, y dado que no son ciudadanos de los países a los que han demandado, salvo Portugal, la Corte Europea de Derechos Humanos no puede tener jurisdicción sobre el caso.

“No hay intento de los demandantes de invocar, mucho menos agotar las opciones nacionales”, reafirmó Isabelle Niedlispacher, experta legal de Bélgica.

En representación de los jóvenes, Alison Macdonald habló a los jueces sobre la urgencia de abordar la “mayor crisis que Europa y el mundo” podrían haber enfrentado, y señaló que deberían tomar más medidas para controlar las emisiones que controlan el planeta.

“No puede depender de la discreción de un estado si actuar o no para impedir una destrucción climática catastrófica”, afirmó.

Aunque se han presentado con éxito casos climáticos en instancias nacionales y regionales —un grupo de jóvenes ambientalistas ganó un caso similar en Montana hace poco— el equipo legal de los activistas dijo que como la jurisdicción nacional no iba lo bastante lejos para proteger sus derechos, el grupo decidió llevar el asunto a la corte con sede en Estrasburgo.

Alegan que se están violando sus derechos a la vida, la privacidad y la vida familiar, así como a vivir libres de discriminación, y confían en que un fallo favorable obligue a los estados a acelerar sus esfuerzos climáticos.

“Hemos presentado pruebas para demostrar que los estados tienen la capacidad de hacer mucho más para ajustar sus emisiones, y deciden no hacerlo”, dijo el abogado Gerry Liston a The Associated Press al inicio de la jornada de vistas.

Las decisiones de la corte son legalmente vinculantes para los países miembros, y su incumplimiento expone a las autoridades a cuantiosas multas fijadas por la corte.

“Este juicio sería como un tratado vinculante impuesto por la corte sobre los demandados, que les requiere acelerar con rapidez sus esfuerzos de alivio climático”, explicó Liston. “En términos legales, sería decisivo”.

Un fallo a favor del grupo también ayudaría a futuros casos sobre clima presentados ante cortes nacionales porque orientaría a esos tribunales, añadió el abogado.

Pero los demandantes, que tienen entre 11 y 24 años y no piden indemnizaciones económicas, tendrán que convencer a los jueces de que se han visto lo suficientemente afectados para que se les considere víctimas. El grupo también tendrá que demostrar ante la corte que los gobiernos tienen un deber legal de asegurarse de que el calentamiento global se mantiene en 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) desde la era preindustrial, en línea con los objetivos del acuerdo climático de París de 2015.

La ciencia está del lado de los activistas.

El mundo está muy lejos de su objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius, según los científicos, con previsiones de que al ritmo actual de calentamiento y teniendo en cuenta los planes de reducción de emisiones, la temperatura media global suba entre 2 y 4 grados Celsius (de 2,6 a 7,2 grados Fahrenheit) para 2100.

Conforme se calienta el mundo, los científicos climáticos predicen fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos, como inundaciones y precipitaciones más fuertes, sequías y olas de calor prolongadas o tormentas cada vez más intensas.

En una conferencia de prensa antes de la vista, los activistas dijeron que el cambio climático afecta a sus vidas cotidianas y sus estudios, y perjudica su salud física y psicológica.

Los jóvenes acudieron a los tribunales tras una serie de incendios forestales mortales en el centro de Portugal, donde viven cuatro de ellos, en 2017.

“Un día hay 43 grados (109 F) y al día siguiente granizo, y eso es peligroso porque no podemos predecir lo que va a ocurrir”, explicó André Oliveira, de 15 años. La ola de calor que golpeó Portugal en mayo afectó a sus estudios, añadió.

Ricardo Matos, que representaba a Portugal en el proceso, cuestionó que los demandantes calificaran como víctimas y alegó que no han establecido una conexión directa entre las emisiones de los estados y el daño sufrido por los incendios forestales en su país. Matos insistió en que como el cambio climático afecta a todo el mundo, nadie debería ser designado como víctima.

Se trata del primer caso climático presentado ante esa corte. Desde entonces se han presentado otras dos demandas, una de una asociación de mujeres mayores contra Suiza, y otra de un parlamentario francés contra Francia.

Se espera que la decisión tome varios meses. Todavía no está claro si la corte presentará su decisión sobre los tres casos climáticos a la vez.