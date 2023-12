Endurece Israel ofensiva y órdenes para evacuación

The New York Times | Un grupo de dolientes rodea a una mujer que, de rodillas, llora frente a un cuerpo envuelto en sábanas blancas The New York Times | El ejército israelí envía a los civiles a refugios ya desbordados o lo que llaman ‘zona humanitaria’ en Al-Mawasi, una área agrícola cerca del mar Mediterráneo

Jerusalén.- En medio de una andanada de ataques aéreos, Israel amplió drásticamente sus órdenes de evacuación en la Franja de Gaza el domingo en preparación para una esperada invasión terrestre por la parte sur del territorio. Las nuevas órdenes, que llegan tres días después del colapso de una tregua de una semana, sembraron confusión y miedo entre los residentes de Gaza, algunos de los cuales ya han sido desplazados al menos una vez antes. Imágenes de Gaza del domingo mostraban columnas de humo oscuro elevándose sobre un paisaje cubierto de escombros y niños ensangrentados llorando en salas de hospital cubiertas de polvo. Los dolientes estaban de pie junto a hileras de cuerpos envueltos en sábanas blancas. El domingo por la noche, un portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que Israel "continúa y amplía sus operaciones terrestres contra los bastiones de Hamas en toda la Franja de Gaza", pero no dio más detalles. Los oficiales militares se negaron a comentar si los comentarios de Hagari significaban que había comenzado una invasión terrestre israelí del sur. Dividen territorio en bloques Ashraf al-Qudra, portavoz del Ministerio de Salud en Gaza, dijo que los ataques aéreos israelíes habían matado a más de 15 mil 500 personas desde el 7 de octubre, cuando Israel comenzó su ataque después de que militantes de Hamas cruzaron la frontera hacia Israel y mataron a mil 200 personas. El ejército israelí dijo durante el fin de semana que había aprobado planes para una invasión terrestre más amplia. Las fuerzas israelíes ya han tomado el control de grandes zonas de la ciudad de Gaza y sus alrededores tras una invasión terrestre desde el norte. El ejército israelí dijo que había llevado a cabo ataques aéreos el viernes y sábado contra más de 400 objetivos en toda la Franja de Gaza. La lista de áreas cuya evacuación se ordenó en el sur de Gaza aumentó a 34 el domingo, todas agrupadas al sureste de Khan Younis, desde las 19 de la mañana anterior. El ejército israelí marcó cada uno de ellos en un mapa de Gaza que dividía el territorio en casi 2 mil 400 bloques, aconsejando a los residentes que prestaran atención a los anuncios israelíes sobre si su bloque estaba siendo evacuado. El mapa de evacuación del ejército israelí mostraba grandes flechas naranjas que dirigían a las personas hacia refugios ya desbordados o lo que llamaban la "zona humanitaria" en Al-Mawasi, una área agrícola cerca del mar Mediterráneo. Pero no estaba claro que la zona proporcionara suficientes suministros o refugio, y algunos de los que huyeron allí describieron que les esperaba poco y ninguna presencia visible de ayuda humanitaria. El mes pasado, agencias de la ONU y otros grupos dijeron que no participarían en el establecimiento de las llamadas zonas seguras en Gaza porque esas zonas realmente no podían proteger a los civiles.