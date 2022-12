En medio de crisis peruana, asume la primera presidenta

Lima.– Dina Boluarte juró ayer miércoles ante el Parlamento como la primera presidenta de Perú en 200 años de república y convocó a una tregua entre todos los grupos políticos para sacar al país sudamericano de una larga crisis y “extirpar de raíz” el cáncer de la corrupción.

La abogada de 60 años reemplazó a Pedro Castillo, quien fue destituido “por permanente incapacidad moral” tras intentar cerrar el Parlamento en un acto que fue calificado por otras instituciones públicas como “golpe de Estado” y que fue criticado por Estados Unidos.

Boluarte era la vicepresidenta de Castillo desde que éste asumió en julio de 2021 y había ejercido hasta hace casi dos semanas el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Carece de una bancada que la apoye en el Parlamento. En enero fue expulsada del partido marxista Perú Libre con el que Pedro Castillo llegó al poder. Afirmó que la sacaron porque no compartía los pensamientos del secretario general, el neurocirujano Vladimir Cerrón.

La nueva presidenta domina el quechua y el español, y al igual que Castillo tampoco tiene experiencia en cargos políticos. Ha trabajado como funcionaria del registro nacional de identificación desde 2007 hasta 2021.

En su primer discurso ya con la banda presidencial dijo que nació en Challhuanca, una ciudad en los Andes del sureste de la región Apurímac. “Soy del país profundo, nací y crecí en un pueblito del Perú, soy la última hija de una numerosa familia, una familia que vivió en la precariedad y creció con el aprecio de mis padres”, indicó.

En consecuencia, afirmó que su Gobierno se comprometía “a luchar por que los nadie, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado”.

Tras jurar en el Parlamento, Boluarte, vestida con un traje sastre de color crema, llegó al palacio presidencial y conversó en público brevemente con los guardias de su seguridad y pidió mantener un clima de confianza.

La nueva presidenta peruana debe completar el tiempo de Gobierno de Castillo hasta el 28 de julio de 2026.

“He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos”, dijo en su discurso de asunción del cargo en el Parlamento frente a los legisladores que poco antes habían destituido a Castillo.

La primera mujer presidenta de Perú indicó que Castillo había intentado “un golpe de Estado” que “no encontró eco en las instituciones de la democracia y en la calle”. Más temprano, había rechazado el intento de disolución del Congreso por parte de Castillo y añadió que esa decisión agravaba “la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

El arresto

En tanto, la página de Internet oficial del Gobierno de Perú detalló que Castillo fue detenido por el presunto delito de rebelión y que la diligencia fue supervisada por la fiscal general Patricia Benavides Vargas, quien leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos que condenó “el quebrantamiento del orden constitucional” y afirmó que “ninguna autoridad puede ponerse por encima de la constitución”.

Castillo fue destituido por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones poco después de que disolviera el Legislativo e instalara un Gobierno de emergencia, en la mayor crisis política del país en más de dos décadas.

La maniobra fue calificada de “golpe de Estado” por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo. A su vez, las Fuerzas Armadas y policiales le retiraron su apoyo.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo en diálogo con periodistas en Washington: “rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la democracia dentro del Perú. Esto no es sólo una preocupación de los Estados Unidos… Esto lo hemos planteado dentro de la Organización de los Estados Americanos”.

Castillo salió del palacio presidencial en un automóvil que se trasladó por el Centro Histórico de Lima y luego ingresó a una dependencia policial. En una fotografía difundida por la Policía –que luego fue removida de su cuenta de Twitter– se lo podía observar dentro de la estación sentado en un sillón y rodeado de fiscales y agentes.

Horas antes, en un mensaje por la televisión pública, Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna.

Pero rápidamente perdió el respaldo de casi todos los integrantes del Gobierno, que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército, su primera ministra, el canciller y el ministro de Economía.

Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos de ley y ordenado un toque de queda nocturno. A su vez, anticipó la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Tras el anuncio, el Congreso sesionó y voto por su destitución por incapacidad moral.

La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

Castillo modificó cinco veces su Gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de Gobierno.

¿Qué fue lo que pasó?

• Aún presidente, Pedro Castillo dio un mensaje por la televisión pública para anunciar la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso

• Castillo dispuso que se gobernaría mediante decretos de ley y ordenó un toque de queda nocturno

• A su vez, anticipó la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia

• En respuesta, casi todos los integrantes del Gobierno renunciaron, entre ellos el jefe del Ejército, su primera ministra, el canciller y el ministro de Economía; las fuerzas políticas también rechazaron las medidas

• Así, el Congreso sesionó y voto por la destitución de Castillo por incapacidad moral

• Castillo fue detenido por el presunto delito de rebelión

• En medio de la mayor crisis política del país en más de dos décadas, Dina Boluarte jura ante el Parlamento como la primera presidenta de Perú en 200 años de república

México, dispuesto a dar asilo a Castillo

El Gobierno de México está dispuesto a dar asilo al depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, en caso de que lo solicite.

Así lo aseguró ayer el canciller Marcelo Ebrard, quien advirtió que ni Castillo ni sus familiares o colaboradores han solicitado ayuda al Gobierno mexicano.

¿Él no hizo ningún intento de pedirle a México ayuda a partir de que hace está declaratoria?, se le preguntó.

“No, que yo sepa, no”, respondió Ebrard.

¿México estaría dispuesto a darle asilo si lo pide Pedro Castillo?, se le reiteró.

“Pues nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, lo consideramos, en el sentido positivo. No nos oponemos, pero no lo ha hecho”, dijo Ebrard.

En entrevista radiofónica, con la periodista Denise Maerker, el secretario de Relaciones Exteriores confirmó que algunos ciudadanos se apostaron la tarde de ayer frente a la Embajada de México en Lima al igual que elementos de la Policía.

Sin embargo, Ebrard sostuvo que no tiene información sobre las supuestas intenciones de Castillo de llegar hasta esas oficinas.

“Si fueron personas y también había una patrulla porque decían que se iba a ir el presidente Castillo a la Embajada, pero la verdad es que nunca llegó a la Embajada, no sé si esa era su intención”, manifestó.

El funcionario también confirmó la cancelación de la Cumbre de la Alianza Pacífico, a realizarse el 14 de diciembre en Perú y, en consecuencia, el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Con información de Claudia Guerrero / Agencia Reforma)