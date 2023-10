En camino al levantamiento de todas las sanciones, afirma Maduro

Ciudad de México.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el documento firmado con un sector de la oposición de su país podría convertirse en el camino para que Estados Unidos levante todas las sanciones económicas implementadas contra de su régimen.

El mandatario abordó el tema durante la cumbre sobre migración, convocada por México y realizada el pasado domingo, en Palenque, Chiapas.

Este martes, al difundirse la grabación del encuentro, se conoció el discurso del venezolano, en el que celebra la ruta que ha tomado el diálogo y las decisiones del Gobierno de Joe Biden.

"Esto es secreto lo que voy a decir, como aquí no hay cámaras. Que no salga de aquí, aquí no hay cámaras ni teléfonos. Recientemente, luego de seis rondas de negociación, llegamos a unos acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos que implicó lo que ustedes ya conocen:

"La firma de un documento político con un sector de las oposiciones y que se dispararan un conjunto de decisiones para avanzar en lo que debería ser, en Alicia en el País de las Maravillas, el camino para el levantamiento de todas las sanciones criminales contra Venezuela", dijo Maduro.

El pasado 18 de octubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión de algunas sanciones comerciales con Venezuela, luego del acuerdo entre la oposición y el Gobierno encabezado por Maduro, para garantizar condiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

"Estados Unidos acoge con beneplácito la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria y representantes de Maduro", reportó en un comunicado.

Las "licencias" contemplan la posibilidad de realizar transacciones por medio año en materia de gas y petróleo y podría extenderse si el Gobierno de Venezuela cumple con sus compromisos.

El domingo, durante el encuentro encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Maduro hizo referencia a las licencias de compañías que ya están decididas a invertir en su país.

"Se acaban de sacar unas licencias, ahora, lo cual llenó de mucha alegría a muchos inversionistas que ya estaban listos para entrar al país, sobre todo en petróleo y en gas", agregó.