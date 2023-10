Empeora la crisis humanitaria en Gaza

Tel Aviv.- Seis días de ataques aéreos israelíes han dejado sin hogar a más de 300 mil palestinos en la Franja de Gaza, y 2 millones de residentes enfrentan una escasez crítica de alimentos, agua y combustible, mientras las tropas israelíes se preparaban ayer para una posible invasión terrestre después de la letal invasión de Hamas el fin de semana pasado.

En represalia por el ataque más sangriento contra Israel en 50 años, éste está golpeando Gaza con una ferocidad no vista en conflictos pasados y ha cortado suministros vitales al territorio costero. Los funcionarios de salud en Gaza, hogar de 2 millones de personas, dijeron que el bombardeo israelí había matado al menos a mil 500 personas y herido a más de 6 mil 600.

El ejército de Israel dice que está atacando lugares utilizados por Hamas, que controla Gaza, incluidas mezquitas, casas y otros lugares aparentemente civiles. Los habitantes dicen que los ataques aéreos están causando daños indiscriminados a civiles y sitios públicos, y observadores independientes han confirmado que escuelas y ambulancias han sido destruidas.

Se están quedando sin suministros

Los ataques de represalia comenzaron después de que los terroristas de Hamas rompieran la valla fronteriza con Israel el sábado por la mañana y atacaran ciudades, kibutz y una base militar, matando a más de mil 200 personas, la mayoría de ellas civiles, hiriendo a unas 3 mil y manteniendo como rehenes a unas 150, según informó el Gobierno israelí.

La única central eléctrica de Gaza dejó de generar electricidad el miércoles por falta de combustible; se apagó todo, desde luces hasta refrigeradores, y gran parte de la región carece de agua corriente. Los hospitales están abrumados con pacientes heridos y se están quedando sin suministros vitales; el combustible para generadores y vehículos está disminuyendo rápidamente, los alimentos y el agua son cada vez más escasos y no está claro cuándo se podría permitir la entrada de ayuda humanitaria.

“Nos enfrentamos a un enorme desastre”, dijo por teléfono desde Gaza Adnan Abu Hasna, funcionario de la agencia de las Naciones Unidas que ayuda a los refugiados palestinos. Describió las condiciones como “absolutamente horribles”.

Llega secretario de Estado de EU

Mientras Estados Unidos intensifica sus envíos de armas a Israel, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se unió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una base militar en Tel Aviv para reforzar el apoyo a Israel “mientras Estados Unidos exista”.

“Me presento ante ustedes no sólo como secretario de Estado de Estados Unidos, sino también como judío”, dijo Blinken, cuyo padrastro, Samuel Pisar, sobrevivió a los campos de concentración nazis. “Entiendo a nivel personal los ecos desgarradores que las masacres de Hamas tienen para los judíos israelíes y para los judíos de todas partes”.

Y añadió: “Éste es, debe ser, un momento de claridad moral”.

Pero Blinken también sugirió la necesidad de actuar con cautela en las represalias de Israel. “Es importante tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles”, afirmó.

Netanyahu ha dicho que Hamas disparó a niños en la cabeza, quemó vivas a personas, violó a mujeres y decapitó a soldados.

En una videoconferencia a la sede de la OTAN, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, mostró un vídeo de los ataques de Hamas que el secretario general Jens Stoltenberg, calificó de “horribles”. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, añadió más tarde: “Estamos consternados por el alcance emergente de las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas”.

La Casa Blanca dijo que 27 ciudadanos estadounidenses murieron en el ataque de Hamas, y el Departamento de Estado dijo que había entre 500 y 600 estadounidenses viviendo o visitando Gaza cuya seguridad estaba tratando de garantizar.

Reúnen a sus ejércitos

En un discurso televisado, el portavoz de Hamas, Abu Ubaida, dijo que el grupo había logrado más de lo que esperaba en su ataque, que, según dijo, involucró un batallón de 3 mil personas y una fuerza de respaldo de mil 500 personas. Confirmó los informes de que Hamas había logrado engañar a la inteligencia israelí haciéndole creer que no quería un conflicto importante.

“Le estamos diciendo al enemigo que si se atreve a entrar en Gaza, destruiremos su ejército”, dijo.

Israel ha llamado a 360 mil reservistas y está reuniendo una gran fuerza en la frontera con Gaza, así como una más pequeña cerca de la frontera norte con el Líbano, en medio de especulaciones generalizadas de que invadirá el territorio controlado por Hamas, lo que hizo por última vez en 2014.

El ejército “está preparando múltiples planes operativos de contingencia” para lo que espera que sea una guerra prolongada, dijo a los periodistas el teniente coronel Richard Hecht, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. “Estamos esperando ver qué decide nuestro liderazgo político sobre una posible guerra terrestre. Esto aún no se ha decidido”.

Dijo que los aviones de combate israelíes se estaban concentrando en atacar objetivos pertenecientes a una unidad de élite de Hamas conocida como Nukhba, que se cree que dirigió el ataque contra Israel. “Planeamos capturar a cada una de esas personas”, dijo.

Aunque las fuerzas israelíes retomaron toda el área invadida por la incursión en unos pocos días, los combatientes de Hamas todavía estaban tratando de ingresar a Israel, incluso por mar, dijo Hecht, agregando que dos fueron capturados y cinco murieron el miércoles.

Hamas cuenta con el respaldo de Irán, que está ansioso por descarrilar los esfuerzos por normalizar las relaciones entre sus dos archienemigos regionales, Arabia Saudita e Israel. Los funcionarios estadounidenses dicen que, hasta ahora, no han visto evidencia de participación iraní en el ataque de Hamas.

Congelan a Irán

Pero el jueves, Estados Unidos y Qatar acordaron volver a congelar 6 mil millones de dólares en ingresos petroleros iraníes, impidiendo que Irán los gaste. La administración Biden acordó en agosto liberar el dinero para que Irán lo gaste en necesidades humanitarias a cambio de la liberación de los estadounidenses prisioneros en Irán.

El ataque de Hamas del sábado fue un revés impactante para Israel, con su poderoso ejército y sus renombrados servicios de inteligencia. El aparato de seguridad no previó la incursión, no vio que sus defensas fronterizas podían ser derrotadas fácilmente y al principio no supo captar la amplitud del ataque ni coordinar una respuesta. Las personas que pedían ayuda esperaron horas a que llegaran agentes de policía o tropas.

Aunque los israelíes han mostrado en gran medida solidaridad, los políticos israelíes han comenzado a enfrentar una reacción violenta. El miércoles, Idit Silman, miembro del partido derechista Likud de Netanyahu y que se desempeña como ministra de Medio Ambiente, se enfrentó a una multitud que la abucheaba mientras visitaba a los heridos en un hospital.

“¡Tú eres responsable! ¡Vete a casa!”, gritó una persona, según un vídeo publicado por Ynet, un popular sitio de noticias israelí.