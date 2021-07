El Salvador ya vacuna contra Covid a mayores de 18 años

San Salvador— El Salvador inició hoy el proceso de vacunación contra Covid-19, para los mayores de 18 años, en momentos en que las autoridades de Salud Pública han advertido que en las últimas semanas el riesgo de contagio en esta franja de la población ha aumentado porque no contaban con la vacuna.

“Todos los (mayores de 18 años) que viven en el territorio pueden vacunarse ya en los 166 puntos, y así no solo proteger su salud, sino de las personas cercanas y salir rápido de esta situación que es la pandemia”, dijo el ministro de Salud, Francisco Alabí, en conferencia de prensa en el Megacentro de Vacunación en el nuevo Hospital El Salvador.

En la primera quincena de abril, para acelerar el plan de vacunación contra Covid-19, las autoridades habilitaron este espacio en el nuevo en la capital, donde ya se han aplicado más de medio millón de dosis y luego de habilitar la vacunación para los mayores de 25 años, de un promedio de 50 mil dosis por día a nivel nacional se elevó a más de 76 mil.

“Estamos avanzando en calidad y celeridad en la estrategia de vacunación”, afirmó Alabí.

“Yo estaba esperando que abrieran el espacio para nosotros y cuando el presidente dijo en Twitter que ya podíamos hacer la cita, me apunté y aquí estoy”, dijo Ernesto Melgar, un joven de 19 años que después de recibir la primera dosis de la vacuna, habló con The Associated Press.

Las autoridades han establecido 166 centros de vacunación en todo el país y para evitar aglomeraciones se ha habilitado una página en Internet en la que se puede agendar la cita en el lugar que prefieran. También lo pueden hacer enviando un mensaje de texto a un número telefónico que se ha habilitado y esperar la confirmación y los pasos a seguir que se les detallen.

“Yo lo hice por Internet, es fácil, me dieron a escoger y me apunté rápido. Yo estoy preocupado porque he escuchado que en las últimas semanas somos los jóvenes los que nos estamos enfermando y ponemos en peligro a nuestros papás, a la familia”, manifestó Juan Escobar, de 22 años.

En El Salvador, la nación más pequeña de Latinoamérica y con una población de 6,7 millones de habitantes, las autoridades de Salud Pública tienen planificado inmunizar a 4,5 millones de personas.

El país ha recibido 6 millones 880 mil 690 dosis en 19 envíos y desde el 17 de febrero, cuando se inició la aplicación, se han suministrado la primera dosis a 1,9 millones de personas, mientras que 1,2 han recibido la segunda dosis.

En El Salvador se están aplicando vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac, Pfizer y Moderna.

Hasta ahora el país centroamericano ha registrado 81 mil 644 contagios y 2 mil 453 decesos. 74 mil 388 personas han superado la enfermedad.