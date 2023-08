El popular videojuego entre soldados de Ucrania

Donetsk.- En una guerra de tanques está World of Tanks.

En algún lugar a lo largo de las varias cientos de millas del frente en Ucrania, probablemente un soldado ucraniano esté jugando a World of Tanks, el videojuego.

Un héroe de guerra recientemente admitió que juega, aunque tuvo que abrir una nueva cuenta cuando perdió su información de inicio de sesión. Durante el entrenamiento en junio, se descubrió a guardias fronterizos fuera de Bakhmut, donde se libró una de las batallas más sangrientas de la guerra, jugando. Y una tripulación de tanques que se vio tomando un almuerzo rápido el año pasado había pegado el logotipo de World of Tanks en el casco de su tanque de batalla principal T-80.

"Juego de vez en cuando, cuando tengo un poco de tiempo libre", dijo el Teniente Nazar Vernyhora, quien el año pasado atrajo la atención pública por su mando de un tanque real que destruyó transportes blindados de personal y dañó un tanque ruso durante una batalla en las afueras de Kiev.

El servicio de internet vía satélite Starlink es frecuente en los campos de batalla de Ucrania, y los soldados disponen de teléfonos inteligentes. El atractivo de los videojuegos móviles es evidente. La guerra a menudo se caracteriza por largos períodos de aburrimiento, ¿por qué recurrir al pasatiempo favorito duradero de los soldados, como arrojar piedras pequeñas a piedras más grandes, cuando existe World of Tanks?

El impulso de jugar un videojuego violento en medio de la guerra terrestre más brutal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial puede parecer desconcertante, pero representa una forma importante en la que los soldados afrontan la violencia que los rodea: la disociación.

Sin embargo, el juego multijugador, con sus dos equipos de tanques y otras máquinas de guerra que se destruyen mutuamente en un campo de batalla virtual, es un eco inquietante de la guerra real que se desarrolla alrededor de su base de jugadores uniformados. Los tanques ucranianos y otros vehículos blindados a veces se encuentran inmersos en duelos sangrientos que sus tripulaciones también experimentan virtualmente.

Hay dos entradas en el universo de World of Tanks disponibles para los jugadores en Ucrania: World of Tanks y World of Tanks Blitz. Ambos requieren una conexión a Internet, pero el segundo se puede jugar en dispositivos móviles. Es difícil afirmar con precisión cuán popular es el juego en el campo de batalla ucraniano y en todo el país, dado que ambos están disponibles en diferentes plataformas: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo y computadoras Mac.

Aun así, en las visitas realizadas por The New York Times a las líneas del frente de Ucrania, el juego se veía y se hablaba con frecuencia. Las conversaciones con los soldados ucranianos acerca de su afición a World of Tanks arrojaron diversas explicaciones sobre el atractivo del juego.

Sin embargo, los soldados de una unidad de drones, ubicada fuera de la asediada ciudad oriental de Siversk, Ucrania, rechazaron la idea de jugar un juego tan violento dadas las circunstancias.

"¿Por qué jugaríamos a World of Tanks cuando está justo aquí?" preguntó un soldado, refiriéndose a la guerra real. En su lugar, otro soldado añadió que juegan FIFA, otro popular juego de fútbol.

Sin embargo, muchos soldados ucranianos parecen discrepar. Durante una reciente visita a su posición en primera línea, Anton, comandante de una compañía de tanques ucraniana atrincherada fuera de la ciudad asediada de Avdiivka, mostró imágenes de una batalla reciente en su computadora. Su clip favorito era el de un tanque ruso siendo destruido, su casco estallando en llamas y la torreta saliendo disparada por los aires.

Cuando minimizó el video, allí, en la esquina de su pantalla, estaba el icono del programa de World of Tanks.

"Me encanta World of Tanks", dijo encogiéndose de hombros.

El sargento Silver, un soldado ucraniano en una unidad de artillería cerca de la ciudad oriental de Siversk, quien, como la mayoría, utiliza su seudónimo o primer nombre por razones de seguridad, conocía la popularidad del juego entre las filas. Pero suponía que era un pasatiempo que había comenzado para muchos antes de la guerra y simplemente se había mantenido.

"Por otro lado, es un tipo de adicción", dijo mientras regresaba de un patio donde un dron ruso casi destruyó uno de los camiones de artillería de cohetes de la brigada algunas semanas antes.

Wargaming Group, la empresa que creó World of Tanks, tiene la mitad de sus servidores que respaldan su región rusa, mientras que el resto está distribuido en Estados Unidos, Europa, Australia y China. Los dos jugadores de World of Tanks que más ingresos obtuvieron en competiciones de deportes electrónicos de 2011 a 2021 fueron Kirill Ponomarev, un ruso, y Dmytro Frishman, un ucraniano. Los dos hombres alguna vez estuvieron en el mismo equipo de deportes electrónicos de World of Tanks.

World of Tanks Blitz alcanzó su punto máximo de usuarios a mediados de diciembre de 2021, con más de 50 mil personas jugando simultáneamente, según SteamDB, un servicio públicamente disponible que rastrea a los usuarios de videojuegos que utilizan la aplicación Steam para jugar. Una semana después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, ese número cayó a alrededor de 31 mil.

Frishman, de 27 años, quien ahora dirige un club de juegos en Kharkiv, Ucrania, dijo que es probable que el juego haya perdido popularidad porque Wargaming Group originalmente era de Bielorrusia y, por lo tanto, era pro-ruso. Después de la invasión del año pasado, Wargaming Group, ubicada en Chipre desde 2011, anunció que cerraría su estudio en Minsk, Bielorrusia, y transferiría las operaciones allí y en Rusia a una empresa separada.

Parte de la clientela de Frishman en el club de juegos rápidamente se convirtió en soldados heridos que se recuperaban lejos del frente, jugando a juegos violentos como PUBG, Counter-Strike y, por supuesto, World of Tanks.

"Me costaba mucho entender por qué estaban jugando a estos juegos", dijo Frishman el miércoles.

"Pero luego me di cuenta de que estaban relajándose, estaban jugando con sus amigos".

Aproximadamente a 193 kilómetros del club, fuera de la ciudad oriental de Bakhmut, se podía escuchar el crujido de explosiones digitales y huellas de tanques que provenían de una línea de árboles. Allí, agachados entre la maleza, se encontraban Honey, un guardia fronterizo convertido en soldado de infantería, y su compañero. Ambos estaban jugando a World of Tanks en sus teléfonos. Su unidad acababa de terminar su entrenamiento después de salir del frente de batalla.

Cuando se les acercó, actuaron como dos mapaches atrapados en un bote de basura, bajando tímidamente sus teléfonos. Sí, dijeron que algunos soldados juegan a World of Tanks cerca del frente también.

Cuando se les preguntó acerca de las similitudes entre la guerra y World of Tanks, Honey mencionó que ambos dependen del trabajo en equipo.

Gran parte de la estrategia de World of Tanks se basa en pilotar un tanque por campos de batalla que parecen seleccionados de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Los jugadores confían en la velocidad, la fuerza y la potencia de fuego de sus tanques en comparación con los de otros jugadores y, al igual que en las batallas de tanques reales, pueden utilizar el terreno para ocultar y proteger sus vehículos blindados.

Pero incluso los devotos del juego, como Honey, señalaron que en la vida real, especialmente en las trincheras golpeadas por proyectiles del frente oriental de Ucrania, tienen una estrategia diferente: la supervivencia.

Cuanto más te acercas al bombardeo, dijo Honey, "incluso si hay internet, realmente no quieres jugar".