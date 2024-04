El Papa revela detalles confidenciales de los anteriores cónclaves

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco reveló las “maniobras” políticas utilizadas para cambiar los votos en las dos elecciones de Papas más recientes, y niega que esté planeando reformar el proceso para los futuros cónclaves, en una larga entrevista publicada este martes.

Las revelaciones confidenciales están contenidas en el libro “El Sucesor: Mis memorias de Benedicto XVI” en el que el Papa argentino refleja su relación con el extinto Papa alemán y salda algunas cuentas con el asesor de Benedicto, que lo fue durante mucho tiempo.

El libro, escrito como una conversación con el corresponsal de ABC de España, Javier Martínez Brocal, ocurre en un momento delicado para Francisco, quien tiene 87 años.

Su frágil salud ha generado dudas acerca de cuánto tiempo más seguirá siendo Papa, si debe seguir el ejemplo de Benedicto y renunciar y quién podría reemplazarlo.

En el libro, Francisco reveló detalles confidenciales anteriores acerca del cónclave del 2005 que eligió a Benedicto como Papa y en el 2013 en el que él fue electo, diciendo que le permiten desviarse del juramento de secrecía de los Cardenales porque es Papa.

En el 2005, Francisco dijo que fue “usado” por los Cardenales que querían bloquear la elección de Benedicto --- que entonces era el Cardenal Joseph Ratzinger --- y que se las arreglaron para cambiar 40 de 115 votos a su favor.

La idea no era elegir al argentino sino forzar un candidato de compromiso después de eliminar a Ratzinger de la competencia.

“Me dijeron que no querían un Papa “extranjero” --- en otras palabras, uno que no fuera italiano --- dijo Francisco, dejando en claro que el proceso no dependió mucho del Espíritu Santo para inspirar a los Cardenales, sino que fue un cálculo frío y políticamente duro”.

Francisco dijo que le puso un alto a la maniobra al anunciar que no aceptaría ser Papa, después de lo cual, Ratzinger fue electo.

En la entrevista, Francisco negó los rumores de que está planeando reformar las reglas del cónclave para una futura elección de un Papa.

También reveló que estaba revisando el protocolo en los funerales de los Papas y dijo que quería que los Papas “sean enterrados como cualquier hijo de la iglesia”, de una manera digna pero no excesiva.

En el libro, Francisco también arregla cuentas con el secretario de Benedicto, el Arzobispo Georg Gaenswein, a quien despidió y luego exilió del Vaticano, después que cometió una serie de decisiones imprudentes que “hizo que la vida fuera difícil para mí”.

Se cree ampliamente que Gaenswein impulsó la oposición anti-Francisco durante el retiro de Benedicto y estuvo detrás de algunas imprudencias en la inusual cohabitación de los dos Papas.