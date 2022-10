‘El ojo de Sauron’: la deslumbrante torre solar en el desierto israelí

The New York Times | La altura de la planta solar suscita comparaciones con la Torre de Babel, su luz cegadora con la zarza ardiente. The New York Times | La torre tiene más de 800 pies (243.84 metros) de altura, una de las estructuras más altas de Israel. Es visible incluso desde el espacio1

Ashalim, Israel.- No deberías mirarlo directamente, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Conduzca a través de los riscos y cráteres del desierto de Negev, y es difícil pasarlo por alto: una luz penetrante, montada en una austera torre gris, de más de 250 metros de altura. Es visible incluso desde el espacio. Esta es la gran torre solar de Ashalim, una de las estructuras más altas de Israel y, hasta hace poco, la planta de energía solar más alta del mundo. "Es como un sol", dijo Eli Baliti, un comerciante en el pueblo más cercano. "Un segundo sol". Para los patrocinadores, la torre es una impresionante hazaña de ingeniería, testimonio de la innovación solar israelí. Para los críticos, es una locura costosa, que depende de una tecnología que se había vuelto obsoleta cuando estuvo operativa. Para Baliti y los aproximadamente 750 residentes de la aldea cercana, Ashalim, que da nombre a la planta, la torre también es algo mucho más tangible. Es el telón de fondo siempre presente de sus vidas, una fuente de frustración, cariño ocasional e incluso orgullo, que provoca tanto ira como asombro. A veces se siente como un rascacielos distópico, que se cierne siniestramente sobre las vacas y los gallos de una granja lechera al otro lado de la calle. La altura de la torre provoca comparaciones con la Torre de Babel, su luz cegadora con la zarza ardiente. Su base parece el hangar de una nave espacial, su torreta el pináculo de una fortaleza de fantasía. Para algunos, recuerda algo de "El Señor de los Anillos" de Tolkien. "Es el ojo de Sauron", dijo Uriya Suued, un ingeniero que vivió en Ashalim hasta septiembre. Otras veces, la torre se parece más a un gigante desgarbado y gentil, de pie con torpeza en el borde de una foto grupal. Incluso puedes olvidar que está allí, hasta que lo ves flotando, casi cómicamente, detrás de la pared de un jardín o de manera incongruente, incluso disculpándose, sobre los nadadores en la piscina al aire libre del pueblo. "Un faro sin mar", dijo Ben Malka, que dirige la piscina. "A veces, es muy hermoso", dijo Eran Doron, el alcalde regional. "Absolutamente inquietante", dijo Isaac Nir, cofundador de un productor local de semillas. Utilizando la energía del sol, la torre genera suficiente electricidad para abastecer a decenas de miles de hogares. Completada en 2019, la planta muestra tanto la promesa como los errores de la industria solar israelí, y es un estudio de caso sobre los desafíos impredecibles que aguardan a cualquier país que busque pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables. Inactiva durante la noche, la torre comienza su día cuando los gallos cercanos comienzan su coro matutino, con las primeras luces del amanecer. En ese momento, los rayos del sol inciden en un mar de más de 50 mil espejos colocados estratégicamente en las dunas que rodean la torre. Los espejos reflejan los rayos de luz hacia arriba, concentrándolos en una caldera de agua gigante dentro de la torreta de la torre. La luz del sol reflejada, que crea el intenso resplandor que deslumbra a cualquiera que la mire directamente, calienta el agua a más de 500 grados centígrados, convirtiéndola en vapor. En un proceso conocido como energía solar térmica, el vapor se canaliza hasta el nivel del suelo, haciendo girar las turbinas para generar electricidad. Hay más de 25 torres similares en todo el mundo, incluso en China, España y los Estados Unidos, pero solo una, en los Emiratos Árabes Unidos, es más alta. Para sus admiradores, la torre Ashalim es un esfuerzo sofisticado y pionero que muestra la destreza de los expertos israelíes en energía solar.