El mundo en desarrollo ve un doble rasero en las acciones de Occidente en Gaza y Ucrania

Los resentimientos están complicando los llamamientos de la administración Biden para unir al mundo contra los esfuerzos por "aniquilar" las democracias. Durante 20 meses, el gobierno de Biden ha intentado situarse en una posición de superioridad moral frente a Rusia, condenando su brutal guerra contra Ucrania por matar indiscriminadamente a civiles. El argumento resonó en gran parte de Occidente, pero no tanto en otras partes del mundo, que veían la guerra más como un conflicto entre grandes potencias y se negaban a imponer sanciones o aislar de otro modo a Rusia. Ahora, mientras Israel bombardea la Franja de Gaza, matando a más de 4.300 personas desde el 7 de octubre, el apoyo inquebrantable de la administración Biden corre el riesgo de crear nuevos vientos en contra en sus esfuerzos por ganarse a la opinión mundial. El jueves, desde el Despacho Oval, el presidente Biden vinculó el apoyo de Estados Unidos a Ucrania e Israel, describiendo a ambas naciones como democracias que luchan contra enemigos decididos a "aniquilarlas por completo." Rusia invadió Ucrania y pretende anexionársela, mientras que Hamás, el grupo que controla Gaza y niega el derecho de Israel a existir, organizó un atentado terrorista que mató al menos a 1.400 personas en el sur de Israel. Pero el contraataque de Israel en Gaza, sus amenazas de organizar una invasión terrestre y el firme abrazo de Estados Unidos a su aliado más importante en Oriente Medio, a pesar de todo, han provocado gritos de hipocresía. Tales acusaciones no son precisamente nuevas en el conflicto de Oriente Próximo. Pero la dinámica de la doble crisis ha ido más allá del deseo de Washington de recabar el apoyo mundial para aislar y castigar a Rusia por invadir a su vecino. Cada vez más, la región de Oriente Próximo se perfila como un frente renovado en la lucha por la influencia en el Sur Global -el nombre colectivo de las naciones en desarrollo de África, Asia y América Latina- que enfrenta a Occidente con Rusia y China. "La guerra en Oriente Próximo abrirá una brecha cada vez mayor entre Occidente y países como Brasil o Indonesia, países clave del Sur Global", afirmó Clifford Kupchan, presidente del Eurasia Group, una organización de evaluación de riesgos con sede en Nueva York. "Eso dificultará aún más la cooperación internacional sobre Ucrania, como la aplicación de sanciones a Rusia". El Presidente de Indonesia, Joko Widodo, la nación musulmana más poblada del mundo, que no reconoce a Israel, ha condenado las "continuas injusticias contra el pueblo palestino". En su opinión, la guerra de Gaza no hará sino empeorar la situación mundial, amenazando con una subida de los precios del petróleo, después de que la guerra de Ucrania ya frenara las exportaciones de trigo. El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó los suministros de armas estadounidenses a Ucrania por "alentar" la guerra, pero culpó a ambas partes del conflicto y se ofreció a mediar. Brasil, como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este mes, redactó una resolución de alto el fuego humanitario en Gaza, que también condenaba explícitamente "los atroces ataques terroristas de Hamás". Después de que Estados Unidos vetara la resolución porque no mencionaba el derecho de Israel a la autodefensa, el embajador de Brasil ante Naciones Unidas, Sérgio França Danese, expresó su frustración. "Cientos de miles de civiles de Gaza no pueden esperar más", afirmó. "En realidad, han esperado demasiado". Los líderes árabes -entre ellos el presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto, el rey Abdullah II de Jordania y el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud- fustigaron en discursos el sábado en la cumbre de paz de El Cairo lo que calificaron de doble rasero. "En cualquier otro lugar, atacar infraestructuras civiles y privar deliberadamente a toda una población de alimentos, agua y artículos de primera necesidad sería condenado y se exigirían responsabilidades", declaró el rey Abdullah. "El derecho internacional pierde todo su valor si se aplica de forma selectiva". Los palestinos han criticado a las capitales occidentales por no expresar su indignación por el bombardeo de Gaza de forma similar a como calificaron los ataques con misiles rusos contra ciudades e infraestructuras ucranianas de "barbarie" y "crímenes contra la humanidad". Cuando estalló por primera vez la guerra en Ucrania, los palestinos se sintieron eufóricos por la dura postura adoptada por las capitales occidentales contra el hecho de que un país ocupe la tierra de otro, afirmó Nour Odeh, comentarista político palestino afincado en Ramala. "Pero parece que la ocupación sólo es mala si la hacen quienes no están de tu lado". En cierto modo, el conflicto de Gaza ha sido una bendición para el Kremlin, ya que ha desviado la atención de la guerra de Ucrania y ha mejorado la imagen de Rusia en Oriente Próximo y en el Sur Global. En los últimos años, el presidente ruso Vladimir V. Putin ha tratado de recuperar parte de la influencia perdida por la Unión Soviética en Oriente Medio, interviniendo militarmente en las guerras civiles de Siria y Libia. Ha estrechado enormemente los lazos con Irán, país que Israel considera una amenaza para su seguridad nacional. El apoyo ruso a Hamás se ha visto como una prolongación de esos esfuerzos, y Putin ha comparado el asedio de Gaza con el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, un símbolo sagrado ruso. China también ha tratado de ampliar su influencia en Oriente Próximo, habiendo mediado recientemente en un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí para restablecer relaciones. Rusia y China se han negado a condenar a Hamás. En cambio, han criticado el trato israelí a los palestinos, especialmente su decisión de cortar el suministro de agua y electricidad a Gaza y el número de civiles muertos allí. Han pedido una mediación internacional y un alto el fuego antes de que Israel considere que su guerra ha comenzado del todo. La causa palestina ha prosperado durante mucho tiempo en el Sur Global, por lo que la guerra de Gaza no ha hecho sino aumentar el resentimiento en África, Asia y América Latina ante el hecho de que Occidente trate a Ucrania como un caso especial por tratarse de una guerra europea. Denuncian el dinero que se gasta en armar a Ucrania mientras se ignoran los objetivos internacionales de desarrollo. Existe la percepción de que Occidente "se preocupa más por los refugiados ucranianos, por los civiles ucranianos que sufren, que nosotros cuando sufren en Yemen, en Gaza, en Sudán, en Siria", afirmó Hanna Notte, analista de Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Berlín. Esto ayuda a ilustrar por qué Occidente no ha logrado convencer a países como India y Turquía para que apoyen las sanciones contra Rusia. Dada la situación en Gaza, es poco probable que ese esfuerzo tenga éxito a corto plazo. "Es un gran quebradero de cabeza para los diplomáticos occidentales, que han pasado mucho tiempo este año tratando de seducir al Sur Global", dijo Richard Gowan, director de la ONU para el International Crisis Group. "Hemos visto cómo el apoyo y el interés por Ucrania se han ido desvaneciendo entre los miembros de la ONU a lo largo de este año". En Europa, el debate se ha desarrollado sobre todo en las redes sociales, donde algunos comentaristas han tachado a Europa de hipócrita por sus diferentes enfoques de las guerras de Ucrania y Gaza, mientras que pocos políticos han hecho comentarios directos. Carl Bildt, ex primer ministro sueco, escribió en X, antes Twitter, que la mayor parte del mundo percibe un doble rasero en la política occidental sobre las dos guerras. "Con razón o sin ella, esto es algo que debemos afrontar", escribió. Hay indicios de que esto ya está ocurriendo. Josep Borrell Fontelles, el principal diplomático de la Unión Europea, dijo en un discurso ante el Parlamento Europeo el miércoles que cortar el suministro de agua era una violación del derecho internacional, independientemente de dónde ocurriera. "Está claramente establecido que privar a una comunidad humana asediada de un suministro básico de agua es contrario al derecho internacional, en Ucrania y en Gaza", afirmó. Algunos analistas sugirieron que la hostilidad hacia la política occidental en Ucrania en ciertos rincones del mundo debe darse por sentada, pero que aún puede tratarse con tacto. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se enfrentó a menudo a un bloque hostil de naciones no alineadas, así como a la Unión Soviética y sus aliados, y aun así consiguió prevalecer, dijo John Herbst, antiguo enviado de Estados Unidos a Ucrania, así como diplomático en Israel y los territorios ocupados, actualmente en el Consejo Atlántico. El conflicto de Gaza puede hacer que conseguir apoyo para Ucrania sea "ligeramente más difícil", dijo, pero de ningún modo imposible. El objetivo de Israel de desarraigar a Hamás es probablemente demasiado ambicioso, dijo, pero puede debilitar enormemente la capacidad militar de Hamás. Estados Unidos sufrirá un revés en la opinión pública mundial por su apoyo a Israel a corto plazo, pero probablemente se desvanecerá con el tiempo, predijo, y no debería disuadir a Washington de seguir defendiendo su postura sobre Ucrania. "Debemos explicar que lo que Moscú está haciendo en Ucrania es peligroso para todas las naciones, porque si el tipo de orden internacional que persigue el Kremlin, y que persigue Pekín, se convierte en el orden internacional, eso significa que todos los Estados pequeños y comparativamente débiles estarían a merced de sus vecinos más grandes", dijo Herbst.