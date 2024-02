El miedo y la ambición impulsan la aceleración nuclear de Xi

The New York Times | Un desfile militar en Pekín en 2019. A medida que han aumentado las opciones nucleares de China, sus estrategas militares están considerando las armas nucleares no solo como un escudo defensivo, sino como una espada potencial.

Diecinueve días después de asumir el poder como líder de China, Xi Jinping convocó a los generales que supervisan los misiles nucleares del país y lanzó una exigencia contundente. China tenía que estar preparada para una posible confrontación con un adversario formidable, dijo, señalando que quería una capacidad nuclear más potente para contrarrestar la amenaza. Su fuerza, dijo a los generales, era un "pilar de nuestro estatus como gran potencia". Deben, dijo el Sr. Xi, avanzar en "planes estratégicos para responder en las condiciones más complicadas y difíciles a la intervención militar de un enemigo poderoso", según un resumen oficial interno de su discurso en diciembre de 2012 al brazo de misiles nucleares y convencionales de China, entonces llamado Segundo Cuerpo de Artillería, que fue verificado por The New York Times. En público, las declaraciones de Xi sobre cuestiones nucleares han sido escasas y formulistas. Pero sus comentarios a puerta cerrada, revelados en el discurso, muestran que la ansiedad y la ambición han impulsado la transformación del arsenal nuclear chino en la última década. Desde aquellos primeros días, Xi señaló que era necesaria una fuerza nuclear robusta para marcar el ascenso de China como gran potencia. También reflejó el temor a que el armamento nuclear relativamente modesto de China pudiera ser vulnerable frente a Estados Unidos -el "poderoso enemigo"- con su anillo de aliados asiáticos. Ahora, a medida que han aumentado las opciones nucleares de China, sus estrategas militares están considerando las armas nucleares no sólo como un escudo defensivo, sino como una espada potencial, para intimidar y subyugar a los adversarios. Incluso sin disparar un arma nuclear, China podría movilizar o blandir sus misiles, bombarderos y submarinos para advertir a otros países de los riesgos de entrar en una escalada belicista. Desde sus primeros días como máximo dirigente chino, Xi Jinping ha señalado que era necesaria una fuerza nuclear robusta para marcar el ascenso de China como gran potencia.Credit...Li Gang/Xinhua, via Getty Images "Una poderosa capacidad de disuasión estratégica puede obligar al enemigo a retirarse de una acción precipitada, sometiéndolo sin entrar en guerra", escribió Chen Jiaqi, investigador de la Universidad Nacional de Defensa de China, en un artículo de 2021. "Quien domine tecnologías más avanzadas y desarrolle armas estratégicas disuasorias capaces de dejar en la cuneta a los demás, tendrá una voz poderosa en tiempos de paz y llevará la iniciativa en tiempos de guerra". Este artículo se basa en los discursos internos del Sr. Xi y en docenas de informes y estudios del Ejército Popular de Liberación, muchos de ellos en revistas técnicas, para rastrear las motivaciones de la acumulación nuclear de China. Algunos se han citado en estudios recientes sobre la postura nuclear de China; muchos otros no se habían mencionado antes. El Sr. Xi ha ampliado el arsenal atómico del país más rápidamente que ningún otro dirigente chino, acercando a su país a la gran liga de Estados Unidos y Rusia. Ha duplicado el tamaño del arsenal chino hasta alcanzar unas 500 cabezas nucleares y, a este ritmo, en 2035 podría contar con unas 1.500 cabezas nucleares, aproximadamente tantas como las que despliegan actualmente Washington y Moscú, según funcionarios estadounidenses. (Estados Unidos y Rusia tienen cada uno miles de ojivas más inactivas). China también está desarrollando un arsenal cada vez más sofisticado de misiles, submarinos, bombarderos y vehículos hipersónicos capaces de lanzar ataques nucleares. Ha modernizado su centro de pruebas nucleares en la región de Xinjiang, en el extremo occidental del país, allanando el camino para posibles nuevas pruebas subterráneas, tal vez si estalla una carrera armamentística entre superpotencias. China está desarrollando un arsenal cada vez más sofisticado de misiles, submarinos, bombarderos y vehículos hipersónicos capaces de lanzar ataques nucleares. Un cambio importante en el poder y la doctrina nucleares de China podría complicar profundamente su competencia con Estados Unidos. La expansión de China ya ha desencadenado un intenso debate en Washington sobre cómo responder, y ha sembrado mayores dudas sobre el futuro de los principales tratados de control de armamentos. Todo ello mientras el antagonismo entre Estados Unidos y Rusia también está planteando la perspectiva de una nueva era de rivalidad nuclear. El Sr. Xi y el Presidente Biden han calmado el rencor desde el año pasado, pero encontrar la estabilidad nuclear puede ser difícil si Pekín se mantiene al margen de los principales tratados de control de armamentos mientras Washington se enfrenta tanto a Pekín como a Moscú. A la hora de decidir el destino de Taiwán, la "baza" de China podría ser una "poderosa fuerza de disuasión estratégica" para advertir de que "cualquier intervención externa no tendrá éxito ni es posible que lo tenga", escribió Ge Tengfei, profesor de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, en una revista del Partido Comunista en 2022. La revolución nuclear de Xi Desde que China probó por primera vez una bomba atómica en 1964, sus líderes han dicho que nunca serían "los primeros en usar armas nucleares" en una guerra. China, razonaban, sólo necesitaba un conjunto relativamente modesto de armas nucleares para amenazar de forma creíble a posibles adversarios de que si su país era atacado alguna vez con armas nucleares, podría arrasar ciudades enemigas. "A largo plazo, las armas nucleares de China son sólo simbólicas", dijo Deng Xiaoping, el líder chino, en 1983, explicando la postura de Pekín al primer ministro canadiense de visita, Pierre Trudeau. "Si China gastara demasiada energía en ellas, nos debilitaríamos". Una muestra de una de las pruebas nucleares de China, en un museo de Pekín en 1992. China ya estaba desafiando cada vez más a sus vecinos en disputas territoriales y veía el peligro en los esfuerzos de la administración Obama por apuntalar el poder de Estados Unidos en Asia-Pacífico. En un discurso pronunciado a finales de 2012, Xi advirtió a sus comandantes de que Estados Unidos estaba "intensificando la contención estratégica y el cerco a nuestro alrededor". A Pekín también le preocupaba que su disuasión nuclear se estuviera debilitando. Los analistas militares chinos advirtieron de que los misiles del Ejército Popular de Liberación eran cada vez más vulnerables a la detección y la destrucción a medida que Estados Unidos avanzaba en tecnología militar y establecía alianzas en Asia. Los relatos oficiales chinos de la historia reforzaron ese temor. Los estudios del Ejército Popular de Liberación a menudo se detienen en la Guerra de Corea y las crisis sobre Taiwán en la década de 1950, cuando los líderes estadounidenses insinuaron que podrían lanzar bombas atómicas sobre China. Tales recuerdos han afianzado en Pekín la opinión de que Estados Unidos es proclive a utilizar el "chantaje nuclear". Los estudios sobre el Ejército Popular de Liberación suelen detenerse en la Guerra de Corea, arriba, y en las crisis sobre Taiwán en la década de 1950, cuando los líderes estadounidenses insinuaron que podrían lanzar bombas atómicas sobre China. "Debemos tener armas afiladas para protegernos y mazas asesinas que los demás teman", dijo Xi a los oficiales de armamento del Ejército Popular de Liberación a finales de 2014. A finales de 2015, dio un gran paso en la modernización de la fuerza nuclear china. Con su traje verde de presidente de las fuerzas armadas chinas, presidió una ceremonia en la que el Segundo Cuerpo de Artillería, custodio de los misiles nucleares de China, renacía como la Fuerza de Cohetes, elevada a un servicio junto al ejército, la marina y la fuerza aérea. La misión de la Fuerza de Cohetes, dijo Xi a sus comandantes, incluye "mejorar una disuasión nuclear creíble y fiable y la capacidad de contraataque nuclear", es decir, la capacidad de sobrevivir a un ataque inicial y devolver el golpe con una fuerza devastadora. De los túneles a los campos de silos China no sólo busca más cabezas nucleares. También está centrada en ocultar y blindar las ojivas, y en ser capaz de lanzarlas más rápidamente y desde tierra, mar o aire. La recién creada Fuerza de Cohetes ha añadido una poderosa voz a este esfuerzo. Investigadores de la Rocket Force escribieron en un estudio en 2017 que China debería emular a Estados Unidos y buscar "fuerzas nucleares suficientes para equilibrar la nueva situación global, y asegurar que nuestro país pueda ganar la iniciativa en futuras guerras." La disuasión nuclear de China dependió durante mucho tiempo en gran medida de unidades excavadas en túneles en lo profundo de montañas remotas. Los soldados son entrenados para esconderse en túneles durante semanas o meses, privados de luz solar, sueño regular y aire fresco mientras intentan pasar desapercibidos a los enemigos, según estudios médicos sobre su agotadora rutina. "Si llega la guerra", dijo un informe de la televisión estatal china en 2018, "este arsenal nuclear que se traslada bajo tierra romperá la cobertura donde el enemigo menos lo espere y disparará sus misiles". La Fuerza de Cohetes se expandió rápidamente, agregando al menos 10 nuevas brigadas, un aumento de alrededor de un tercio, en pocos años, según un estudio publicado por el Instituto de Estudios Aeroespaciales de China de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. China también ha añadido más lanzadores de misiles móviles por carretera y ferrocarril para intentar burlar a los satélites estadounidenses y otras tecnologías de detección. Sin embargo, los chinos siguen temiendo la capacidad estadounidense. Incluso cuando China desplegaba misiles móviles por carretera, algunos expertos del Ejército Popular de Liberación argumentaban que podían ser rastreados por satélites cada vez más sofisticados. Una solución, argumentaban algunos analistas de la Fuerza de Cohetes en 2021, era construir también grupos de silos de lanzamiento de misiles, obligando a las fuerzas estadounidenses a intentar detectar cuáles albergaban misiles reales y cuáles tenían maniquíes, lo que haría "aún más difícil acabar con ellos de un solo golpe". Una imagen de satélite proporcionada por Planet Labs Inc. muestra lo que los analistas creían que era un campo de silos de misiles balísticos intercontinentales cerca de Hami, en el oeste de China, en 2021. Otros estudios chinos presentaron argumentos similares a favor de los silos, y el Sr. Xi y sus comandantes parecieron hacerles caso. La medida más audaz hasta ahora en su expansión nuclear han sido los tres vastos campos de unos 320 silos de misiles construidos en el norte de China. Los silos, a una distancia segura de los misiles convencionales estadounidenses, pueden albergar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Sin embargo, la expansión ha sufrido turbulencias. El año pasado, Xi sustituyó abruptamente a los dos máximos responsables de la Fuerza de Cohetes, una reorganización inexplicable que sugiere que su crecimiento se ha visto afectado por la corrupción. Este año, nueve oficiales militares chinos de alto rango fueron expulsados de la legislatura, lo que indica una investigación cada vez más amplia. La agitación podría ralentizar los planes de armamento nuclear de China a corto plazo, pero las ambiciones a largo plazo de Xi parecen firmes. En un congreso del Partido Comunista en 2022, declaró que China debe seguir construyendo sus "fuerzas de disuasión estratégica". E incluso con cientos de nuevos silos, los analistas militares chinos encuentran nuevas fuentes de preocupación. El año pasado, los ingenieros de cohetes chinos propusieron reforzar los silos para blindar mejor los misiles contra ataques de precisión. "Sólo así podremos estar seguros de que nuestro bando es capaz de lanzar un contragolpe letal en caso de ataque nuclear", escribieron. Decisiones difíciles Los dirigentes chinos han manifestado que desean la unificación pacífica con Taiwán, pero que pueden recurrir a la fuerza si consideran que se han agotado otras opciones. Si Pekín intentara apoderarse de Taiwán, Estados Unidos podría intervenir para defender la isla, y China podría calcular que su arsenal nuclear ampliado podría constituir una potente advertencia. Los militares chinos ya han lanzado advertencias de represalias nucleares contra Taiwán. Ahora, las amenazas de China podrían tener más peso. Fotografía publicada por los medios de comunicación estatales chinos en 2023 que muestra una prueba de cohetes. La Fuerza de Cohetes del país ha sido elevada a la categoría de servicio junto con el ejército, la marina y la fuerza aérea. Su creciente arsenal de misiles, submarinos y bombarderos podría transmitir amenazas creíbles no sólo a las ciudades del territorio continental de Estados Unidos, sino también a las bases militares norteamericanas en, por ejemplo, Japón o Guam. El riesgo de que un enfrentamiento convencional desemboque en una confrontación nuclear podría pesar sobre las decisiones. Analistas militares chinos han argumentado que las advertencias nucleares rusas limitaron a los países de la OTAN en su respuesta a la invasión de Ucrania. "La escala de escalada que pueden aplicar ahora es mucho más matizada", dijo Bates Gill, director ejecutivo del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute. "El mensaje implícito no es sólo: 'Podríamos bombardear Los Ángeles'. Ahora es también: 'Podríamos arrasar Guam, y no querrás arriesgarte a una escalada si lo hacemos'". Las opciones de Pekín incluyen unos 200 lanzadores de misiles DF-26, que pueden alternar entre ojivas convencionales y nucleares y alcanzar objetivos en toda Asia. Los medios de comunicación oficiales chinos han descrito unidades de la Fuerza de Cohetes practicando tales intercambios, y se jactaron durante un desfile militar de la doble función convencional-nuclear del misil - el tipo de revelación destinada a asustar a los rivales. En una confrontación real, Washington podría enfrentarse a decisiones difíciles sobre si los objetivos potenciales de ataques en China pueden incluir unidades de misiles con armamento nuclear y, en un caso extremo, si un misil DF-26 entrante puede ser nuclear. "Será una decisión muy difícil para cualquier presidente estadounidense: confiar en que, sea cual sea el consejo que reciba, no se arriesga a una escalada nuclear por el bien de Taiwán", dijo John K. Culver, antiguo analista de la CIA que estudia el ejército chino. 