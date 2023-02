El mensaje de Putin a los rusos: prepárense para una larga guerra

Moscú.- Si gran parte del discurso sobre el estado de la nación de 100 minutos del presidente Vladimir V. Putin este martes sonó familiar, fue por el diseño: su propósito, al parecer, era enfatizar a los rusos que la guerra es la nueva normalidad.

La única revelación importante de Putin fue que Rusia suspendería su participación en New START, el último tratado de control de armas nucleares que le quedaba con Estados Unidos, y que el Departamento de Estado ya había declarado que Rusia no cumplía. No señaló ningún cambio importante en la forma en que librará la guerra en Ucrania: no hubo una declaración oficial de guerra, ningún anuncio de un nuevo borrador y ninguna nueva amenaza de usar armas nucleares.

PUBLICIDAD

En cambio, el principal mensaje subyacente de Putin fue que los rusos, e implícitamente la coalición occidental que se le opone, deben prepararse para que la guerra dure años. Instó a los oligarcas a traer su dinero a casa, porque no se podía confiar en los países occidentales. Prometió cambios en el sistema educativo de Rusia y en la política de ciencia y tecnología para ayudar al país a superar las sanciones occidentales. Y prometió que los soldados y reclutas que participaran en la guerra recibirían dos semanas de licencia cada seis meses.

Al señalar que la invasión, a la que siguió llamando una “operación militar especial”, comenzó hace un año, Putin dijo en el discurso a los gobernadores y legisladores reunidos en Moscú: “Resolveremos las tareas que tenemos ante nosotros paso a paso, cuidadosamente. y consistentemente.” Afirmando que Occidente estaba tratando de “cambiar un conflicto local a una fase de confrontación global”, prometió que “responderemos en consecuencia”.

“Cuantos más sistemas occidentales de largo alcance se entreguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras”, dijo Putin.

Sus palabras indicaron que Rusia estaba preparada para intensificar la lucha, pero sonaron mucho menos ominosas que las amenazas apenas veladas que hizo varias veces el año pasado sobre el uso potencial de armas nucleares. El tono y la dicción de Putin también sonaron mucho más mesurados que los de su último discurso importante a la nación, en septiembre, cuando anunció un servicio militar obligatorio y dijo que estaba listo para usar “todos los medios a nuestra disposición para proteger a Rusia y nuestra gente.”

“Todo está cambiando ahora, cambiando muy rápido”, dijo Putin este martes, refiriéndose a las consecuencias de la guerra y las sanciones. “Este es un momento no solo de desafíos, sino de oportunidades”.

El panorama optimista presentado por Putin provocó muchos aplausos de las élites gobernantes (funcionarios regionales, legisladores, el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa) reunidos en un salón al otro lado de la Plaza Roja del Kremlin. Ignoró los repetidos reveses de Rusia en el frente y sus esfuerzos sangrientos y lentos para obtener ganancias territoriales en el este de Ucrania.

Pero Putin, dejó en claro su discurso, cree que el tiempo está de su lado, porque el pueblo de Ucrania aún podría volverse en contra de su gobierno y Occidente podría enfrentar una agitación política. Después de pasar por una letanía de lo que describió como la depravación moral de Occidente, diciendo que “la Iglesia Anglicana, por ejemplo, planea considerar la idea de un Dios neutral en cuanto al género”, Putin dijo que muchas personas en todo el mundo estaban de acuerdo con ello.

“Millones de personas en Occidente entienden que están siendo conducidos a una verdadera catástrofe espiritual”, dijo Putin. “Las élites, hay que decirlo, simplemente se están volviendo locas”.

Como de costumbre, el principal hombre del saco de Putin era Estados Unidos, y afirmó que era culpa de Estados Unidos que suspendiera la participación de Rusia en el tratado New START. Estados Unidos, afirmó, estaba tratando de usar su autoridad para inspeccionar los sitios militares rusos bajo el tratado para promover sus esfuerzos para “infligirnos una derrota estratégica” en medio de la guerra en Ucrania.

Pero allí también moduló su mensaje. Hizo hincapié en que Rusia no se estaba retirando por completo del tratado y que Rusia reanudaría las pruebas nucleares solo si Estados Unidos lo hacía primero.

Kirill Rogov, un analista político ruso, dijo en las redes sociales después de los comentarios de Putin: “El punto principal del discurso, tal como lo vi, fue la normalización”.

“Una normalización de la guerra”, escribió. “Una normalización de la represión”.