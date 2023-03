El fallido intento de aislar a Rusia

The New York Times | Familiares lloran en el ataúd de Ihor Dyukarev, de 24 años, un soldado ucraniano que murió mientras luchaba en la región de Lugansk, durante su funeral en el cementerio de Bucha, Ucrania The New York Times | Soldados ucranianos disparan un obús contra posiciones rusas desde la región de Donbas, donde rusos golpearon la línea del frente en el sur y el este de Ucrania con ataques de artillería

Nueva York.— Tras la invasión de Rusia a Ucrania, Occidente formó lo que al parecer era una coalición global demoledora: 141 países respaldaron una disposición de Naciones Unidas que exigía que Rusia se retirara sin poner ninguna condición. En cambio, parecía que Rusia estaba sola. Corea del Norte fue uno de los únicos cuatro países que apoyaron a Rusia y rechazó la disposición. Pero Occidente nunca logró convencer a tantos países del mundo como parecía en un principio. Otros 47 países se abstuvieron o no asistieron a las votaciones, entre ellos la India y China. Desde entonces, muchos de esos países "neutrales" han brindado un importante apoyo económico o diplomático a Rusia. Además, incluso algunos de los países que al principio aceptaron censurar a Rusia no consideran que la guerra sea problema de ellos y desde entonces han comenzado a asumir una postura más neutral. Después de un año, esto es cada vez más evidente: aunque la coalición principal de Occidente sigue siendo muy fuerte, nunca convenció al resto del mundo de dejar aislada a Rusia. En vez de dividirse en dos, el mundo se ha fragmentado. Una gran parte que se encuentra en medio ve la invasión de Rusia como un problema principalmente europeo y estadounidense. Más que considerarla una amenaza existencial, estos países se enfocaron sobre todo en proteger sus propios intereses en medio de la conmoción económica y geopolítica provocada por la invasión. El panorama nos recuerda la gran cantidad de países neutrales durante la Guerra Fría, pero ahora el mundo está más interconectado. La magnitud y la complejidad de las comunicaciones a nivel mundial, los lazos económicos y los vínculos de seguridad ofrecen muchas más oportunidades para que los enemigos de Occidente obtengan una mayor influencia. El jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó otra resolución que exige que Rusia se retire del territorio ucraniano, pero China, Sudáfrica, la India y muchos países del sur global siguieron absteniéndose, lo cual destaca su distanciamiento de lo que consideran una guerra de Occidente. Y Rusia lo está aprovechando Eludir las sanciones Al principio, parecía que las sanciones económicas de Occidente podrían debilitar la capacidad de Moscú para sostener la guerra. Una campaña encabezada por Estados Unidos, que incluía a 37 países, sacudió los cimientos del sistema financiero ruso al congelar sus reservas de divisas extranjeras y afectar a sus principales bancos. Estas sanciones bloquearon importaciones fundamentales como las refacciones para aeronaves y los semiconductores para los aparatos electrónicos. Además, cientos de empresas suspendieron de manera voluntaria sus negocios en Rusia, lo que dejó a los rusos comunes y corrientes sin distribuidores de Apple y sin suscripciones a Netflix. Pero las sanciones no han sido tan devastadoras como esperaba Occidente. De acuerdo con Silverado Policy Accelerator, una organización sin fines de lucro de Washington, unos cuantos países han llenado ese vacío al aumentar las exportaciones a Rusia a niveles muy por encima de los anteriores a la guerra. Las exportaciones de otros países disminuyeron cuando comenzó la guerra, pero después retomaron su curso. China y Turquía compensaron por su cuenta la mayor parte de ese vacío de exportaciones. Los vehículos de pasajeros chinos reemplazaron el suministro anterior de Rusia con el de fabricantes de Occidente. China también exportó más maquinaria y semiconductores. Otras mercancías producidas por empresas multinacionales que ya no pueden ser exportadas directamente a Rusia ahora circulan por Estados postsoviéticos. A pesar de que Turquía ha vendido armas a Ucrania, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha iniciado un mayor flujo de mercancía a Rusia, lo que perjudica mucho la serie de sanciones impuestas por Occidente. “Siempre hemos mantenido una política equilibrada entre Rusia y Ucrania”, señaló Erdogan en septiembre, seis meses después de que los turcos votaron junto con Estados Unidos a favor de condenar la invasión rusa. En general, después de caer inicialmente tras la invasión, los niveles del comercio se han recuperado debido a que suficientes países siguen dispuestos a hacer negocios con Rusia. Comprar armas y componentes Estados Unidos y sus socios han estado enviando más armas letales y equipo militar directamente a Ucrania. También han intentado interrumpir el abastecimiento de equipo militar de Rusia al imponer controles a las exportaciones que prohíben que muchas empresas le vendan tecnología esencial a Rusia. Las armas han contribuido a que Ucrania sorprenda al mundo y mantenga a raya al Ejército ruso, el cual es mucho más numeroso. Al menos 40 países han proporcionado ayuda militar a Ucrania, ya sea enviando armas ofensivas o brindando otras formas de ayuda militar. Pero el intento de privar a Rusia de equipo militar ha tenido menos éxito. También en este aspecto los rusos han encontrado apoyo. Según Estados Unidos, Corea del Norte le ha enviado a Rusia “una cantidad importante” de proyectiles de artillería. Irán le ha proporcionado drones “kamikaze” no tripulados que Moscú ha utilizado para atacar la infraestructura civil de Ucrania. Además, otros países, como China, han seguido abasteciendo a Rusia de las llamadas mercancías de doble uso: tecnologías de consumo, como los microchips, que terminan adaptándose para uso militar. Es indudable que, según los analistas, Rusia parece estar ante un desabasto de armamento de precisión, como los misiles de crucero, que requieren equipo de alta tecnología. Y los soldados rusos informan que les faltan dispositivos de visión nocturna y drones de vigilancia en la línea de combate. Aprovechar la ambivalencia a nivel global A muchos dirigentes del mundo no les gusta mucho la idea de que un país invada a otro, pero a muchos de ellos tampoco les molesta ver que alguien se enfrente a Estados Unidos. En toda África, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente, muchos gobiernos que tienen vínculos oficiales sólidos con Estados Unidos y Europa no ven la guerra como una amenaza global. Más bien, se han posicionado como espectadores neutrales o árbitros y han mantenido la mayor flexibilidad posible. La reacción a la invasión fue variada en Asia, donde más de una tercera parte de los países se rehusaron a censurar a Rusia en las votaciones iniciales de Naciones Unidas. Aunque casi todos los aliados de Estados Unidos se han alineado, Rusia ha podido aprovechar las relaciones comerciales y la opinión pública amistosa que se remontan a la Guerra Fría. Al inicio de la invasión, Estados Unidos le pidió a la India que le comprara menos petróleo a Rusia. Después suavizó esa postura ya que la India se ha rehusado constantemente a alinearse con ninguna de las partes. Los especialistas han dicho que, a medida que aumentan las tensiones a lo largo de la frontera de este país con China, la India no cree que deba poner en riesgo su relación con Rusia, una fuente importante de armas. Los países del golfo votaron junto con Occidente para censurar a Rusia, pero desde entonces han preferido ser árbitros neutros. Casi la mitad de los países africanos se abstuvieron o no asistieron a las votaciones para censurar a Rusia, lo cual indica que en muchos países existe una renuencia cada vez mayor a aceptar la narrativa estadounidense del bien y el mal. Rusia ha conseguido amigos a través de su incesante propaganda y poder duro y cada vez más países firman acuerdos con mercenarios rusos y compran armas rusas. Casi toda Latinoamérica, debido a su larga relación con Estados Unidos, votó al lado de su vecino del norte para censurar a Rusia. Pero en los últimos meses las grietas han comenzado a ser más evidentes. Hace poco, Colombia rechazó la solicitud de Estados Unidos de proporcionarle armas a Ucrania. Y cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, visitó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva el mes pasado, este se rehusó a hablar en favor de Ucrania y dijo: “Creo que tendría que estar más claro el motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania”. Tratar de debilitar la coalición de Occidente Varias docenas de países conforman el grupo principal que apoya a Ucrania a través de ayuda militar o sanciones a Rusia. La unión de Occidente ha sido notable en el transcurso de la guerra, y los países que por mucho tiempo se habían mostrado relativamente cordiales con Rusia –como Alemania, Francia e Italia— han mantenido su respaldo incondicional a Ucrania. La OTAN, a la cual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, diagnosticó con “muerte cerebral” en 2019, una vez más tiene el claro propósito de proteger a la alianza occidental de cualquier ataque ruso. Pero ni siquiera entre los países occidentales la unión ha sido perfecta. Como miembro de la Unión Europea, Hungría ha sancionado técnicamente a Rusia, pero como dirigente, Viktor Orbán ha sido un caso atípico en su apoyo a Ucrania dentro de la Unión Europea. Ahora que la guerra llegó a su primer aniversario, la estrategia de Rusia es evidente: esperar y ver qué hace Occidente. Al final, la apuesta de Putin es que los países europeos preocupados por el costo de la guerra para sus economías y sus políticas dejen de respaldar las sanciones y el envío de armas. Los países de toda Asia, Medio Oriente y África que ya son neutrales en este conflicto seguirán ampliando su comercio con Rusia. Y como Estados Unidos tendrá elecciones el próximo año, tal vez se canse de la guerra y presione a Ucrania para que se rinda ante Putin. Lo que podría determinar el desenlace de este conflicto es hasta qué punto puede permanecer unido Occidente y la porción del mundo que pueda mantener de su lado. A un año • Decenas de países 'neutrales' han dado apoyo económico a Moscú • Algunas naciones multiplican exportaciones para aliviar las sanciones • Al menos 40 países han proporcionado ayuda militar a Ucrania • Rusia aprovecha las relaciones que se remontan a la Guerra Fría