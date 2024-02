El cáncer de Carlos III se ha detectado pronto.-Rishi Sunak

Associated Press | El Primer Ministro compartió su anhelo de que el Rey Carlos III supere pronto esta situación y pide a los ciudadanos brindar buenos deseos también Associated Press | El Primer Ministro compartió su anhelo de que el Rey Carlos III supere pronto esta situación y pide a los ciudadanos brindar buenos deseos también Associated Press | El Primer Ministro compartió su anhelo de que el Rey Carlos III supere pronto esta situación y pide a los ciudadanos brindar buenos deseos también

Londres, Inglaterra.- El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo el martes que estaba "conmocionado y triste" por el diagnóstico de cáncer del Rey Carlos III, pero expresó su alivio porque la enfermedad fue detectada en una fase temprana. El Palacio de Buckingham anunció el lunes por la noche que el Rey ha comenzado un tratamiento como paciente externo para una forma de cáncer no revelada; se detectó durante un tratamiento reciente por agrandamiento de la próstata pero no está relacionado con ese problema, señaló el palacio. "Afortunadamente, esto se ha detectado pronto", dijo Sunak, a la radio de BBC, y reveló que seguirá teniendo una comunicación normal con el monarca. "Estará en nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Muchas familias en todo el país que nos escuchan habrán pasado por lo mismo y saben lo que supone para todos", agregó. Luego de las declaraciones, el mandatario también instó a los ciudadanos a estar tranquilos y brindar buenos deseos para el Rey. "De modo que simplemente le daremos ánimos y esperamos superar esto lo más rápido posible". Tras menos de 18 meses de reinado, el monarca, de 75 años, suspendió sus apariciones públicas, aunque seguirá ocupándose de los asuntos del Estado como las reuniones semanales con el primer ministro y no delegará sus tareas constitucionales como jefe del Estado. El palacio dijo que Carlos III, que en general ha tenido buena salud, "continúa muy positivo sobre este tratamiento y está deseando retomar las labores públicas lo antes posible". Carlos asumió el trono con la intención de liderar una monarquía de menor escala, en la que menos miembros de la familia desempeñaran tareas oficiales. En este momento no hay planes de recurrir a los "consejeros de estado" (miembros destacados de la familia, como la reina y el heredero al trono) para que sustituyan al monarca en labores constitucionales como firmar legislación y recibir a embajadores. Líderes mundiales transmitieron sus buenos deseos al monarca, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tuiteó que "Jill y yo nos sumamos a la gente de Reino Unido al rezar para que Su Majestad tenga una recuperación rápida y completa". Carlos III se alejó de la tradición monárquica al hacer públicos sus problemas de próstata; aunque durante siglos, la Familia Real británica ha mantenido en secreto los asuntos de salud. Además de que revelar información sobre su diagnóstico de cáncer, aunque sea de forma limitada, es otra ruptura con la tradición. El Palacio de Buckingham dio a conocer que el Rey "ha decidido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda contribuir a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer".