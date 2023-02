'El ansia cobarde de Putin por el poder fracasará', afirma Biden

Varsovia.- El presidente Biden prometió este martes que Estados Unidos sería firme en su apoyo a Ucrania y describió el compromiso estadounidense con la OTAN y Ucrania como una batalla por la libertad contra la autocracia en un discurso pronunciado horas después de una breve, pero dramática, visita a Kiev en tiempos de guerra.

Hablando en Varsovia, Biden elogió la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia durante el último año, que calificó como una prueba para Estados Unidos, Europa y las democracias en todas partes.

“Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos”, dijo. “El ansia cobarde del presidente Putin por la tierra y el poder fracasará”.

Su discurso se produjo horas después de que el presidente Vladimir V. Putin anunciara que Rusia suspendería su participación en el tratado de control de armas nucleares New START, declarando una ruptura más marcada con Occidente al retirarse del último gran acuerdo de este tipo que quedaba con Estados Unidos.

Los dos discursos, tres días antes del aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, ofrecieron un momento excepcional en el que los líderes en extremos opuestos del orden global presentaron visiones enfrentadas del mundo casi uno al lado del otro. Y llegan cuando Rusia intenta escalar una nueva ofensiva en el este de Ucrania, y mientras Estados Unidos y sus aliados están apresurando tanques y vehículos blindados para ayudar a Kiev a contraatacar.

En un extenso discurso nacional, Putin nuevamente afirmó falsamente que las naciones occidentales habían “comenzado la guerra” en Ucrania, una afirmación que Biden rechazó rotundamente en Varsovia.

“Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia”, dijo, y refutó los argumentos de Putin de que Rusia se vio obligada a atacar a Ucrania.

“Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia”, dijo Biden. “El presidente Putin eligió esta guerra. Cada día que la guerra continúe es su elección”.

La decisión de Putin de invadir Ucrania ha enfrentado a Rusia con una alianza estadounidense y europea que se ha mantenido sólidamente detrás de Kiev a pesar de los crecientes costos y la agitación económica. Ucrania ha recuperado más de la mitad del territorio que Rusia incautó desde febrero pasado, aunque Rusia todavía controla grandes extensiones de territorio en el este y el sur de Ucrania, y la lucha ha matado y herido a cientos de miles de personas en los dos lados y dejado muchas ciudades y pueblos en ruina

La decisión de Rusia de retirarse del New START es "profundamente desafortunada e irresponsable", dijo el secretario de Estado Antony J. Blinken a los periodistas que viajaban con él en Atenas, pero el tratado ha estado en problemas durante mucho tiempo. El gobierno de Biden dijo el mes pasado que Rusia no cumplía con el acuerdo, que no cubre las armas nucleares tácticas que Putin ha amenazado en ocasiones con usar en Ucrania.

Durante una visita de una hora el lunes a Kiev, la primera desde que comenzó la guerra, Biden anunció la liberación de 500 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania, incluidos misiles Javelin y obuses. Pero no mencionó las armas avanzadas que Ucrania ha pedido, incluidas las armas de largo alcance y los aviones de combate.