Ejército ucraniano lanzó bombas de racimo en aldea ocupada por rusos

Kiev.- Fue a principios de marzo cuando la ojiva gastada de un cohete de municiones en racimo aterrizó junto a la casa de Yurii Doroshenko en el este de Ucrania, después de haber disparado sus bombas letales sobre su aldea.

“Estaban bombardeando y golpeó la calle”, dijo.

El ejército ruso ha utilizado repetidamente este tipo de armas prohibidas internacionalmente desde que invadió Ucrania en febrero. Los grupos de derechos humanos han denunciado su uso. Los líderes occidentales han vinculado su presencia a una serie de acusaciones de crímenes de guerra dirigidas a Moscú.

Pero la munición en racimo que cayó al lado de la casa de Doroshenko no fue disparada por las fuerzas rusas. Según la evidencia revisada por The New York Times durante una visita al área, es muy probable que haya sido lanzado por las tropas ucranianas que intentaban recuperar el área.

Nadie murió en ese ataque en Husarivka, una aldea agrícola rodeada de campos de trigo y líneas de gas natural, aunque al menos dos personas murieron cuando las fuerzas ucranianas la bombardearon durante la mayor parte del mes, apuntando a las fuerzas rusas.

A medida que la guerra se acerca a su octava semana, ambos bandos han dependido en gran medida de la artillería y los cohetes para desalojarse mutuamente. Pero la decisión de los ucranianos de saturar su propia aldea con una munición en racimo que tiene la capacidad de matar al azar a personas inocentes subraya su cálculo estratégico: esto es lo que tenían que hacer para recuperar su país, sin importar el costo.