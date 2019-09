Ejecuta a exesposa, cuñada y suegra ante sus hijos

Madrid.- España se vio conmocionada este lunes por el triple crimen perpetrado por un hombre que mató a su exmujer, su excuñada y su exsuegra delante de sus hijos, de 4 y 7 años, según fuentes oficiales.

El triple crimen machista, cometido con un arma de fuego, sucedió en Valga, un pueblo de Galicia (noroeste), cercano a Santiago de Compostela.

El agresor, de 44 años e identificado por la prensa española como José Luis Abet Lafuente, se encontraba en instancia de divorcio, y contra él no había ninguna denuncia previa, según detalló a los periodistas el delegado del gobierno en Galicia, Javier Losada.

41 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va del año.

Según la secuencia descrita por la delegación del gobierno, el hombre se aproximó a su exmujer cuando ésta se disponía a llevar a sus dos hijos a la escuela en coche.

Primero la mató a ella disparándole con el arma de fuego, y a continuación disparó contra la madre y la hermana de ésta, que "salieron [de la vivienda] ante la voz de alarma de ella", indicó a una fuente de la Delegación del gobierno.

La exmujer del agresor tenía 39 años, su hermana 27 y su madre 59.

Los tres crímenes "han sido presenciados" por los niños de la pareja, de 4 y 7 de edad, precisó Losada, añadiendo que el sospechoso primero se dio a la fuga, pero finalmente se entregó a las autoridades.

El triple crimen desató una ola de condenas, en un país donde la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado desde 2004.

"Terrible. Tres mujeres de una misma familia asesinadas en Pontevedra, víctimas de la #ViolenciaDeGénero. Un sentido abrazo y todo mi cariño para sus seres queridos. No pararemos hasta poner fin al machismo criminal que masacra a las mujeres", tuiteó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

"Horrorizada e indignada tras el brutal asesinato machista ocurrido en #Pontevedra con el que se elevan a 1016 las mujeres víctimas de #ViolenciadeGénero desde que hay datos (es decir desde el 1 de enero de 2003)", abundó la vicepresidenta, Carmen Calvo.

En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas, según datos del gobierno que no incluyen a la ex suegra ni a la ex cuñada del agresor de este lunes. En 2018 fueron asesinadas 48.