Egipto levanta muro cerca de Gaza ante posible ofensiva en Rafah

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — Egipto está levantando un muro y nivelando terrenos cerca de su frontera con la Franja de Gaza antes de la esperada ofensiva de Israel sobre la ciudad fronteriza de Rafah, según muestran las imágenes satelitales analizadas el viernes por The Associated Press. Egipto, que no ha reconocido públicamente la obra, ha advertido repetidamente a Israel que no expulse por la fuerza a los más de un millón de palestinos desplazados que se han refugiado ahora en Rafah, en el quinto mes de su guerra con el grupo insurgente Hamás. Pero los preparativos en el lado egipcio de la frontera, en la península del Sinaí, sugieren que El Cairo se está preparando para ese escenario, lo que podría poner en peligro su acuerdo de paz de 1979 con Israel, que es una pieza clave para la seguridad de la región. El gobierno egipcio no respondió el viernes una petición de comentarios de la AP. En un comunicado el 11 de febrero, Ministerio de Exteriores advirtió a Israel en contra de su posible ofensiva en Rafah y del "desplazamiento del pueblo palestino". Las imágenes satelitales, tomadas el jueves por Maxar Technologies, muestran los trabajos de construcción del muro, ubicado a lo largo de la carretera Jeque Zuweid-Rafah, a unos 3,5 kilómetros (2 millas) al oeste de la frontera con Gaza. En las fotos se pueden ver grúas, camiones y lo que parecen ser barreras prefabricadas de concreto colocadas a lo largo de la vía. Estas imágenes se corresponden con las que mostró un video distribuido el 12 de febrero por la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos, con sede en Londres. En la grabación se muestra una grúa levantando muros de hormigón a lo largo de la carretera. Cerca de allí, cuadrillas de operarios parecen estar nivelando y despejando un terreno con fines desconocidos. Esto puede verse también en las imágenes tomadas por Planet Labs PBC de la zona. Según The Wall Street Journal, que citó a funcionarios egipcios no identificados, se está construyendo lo que describió como un "recinto amurallado de 20 kms cuadrados (ocho millas cuadradas)" donde se podría acomodar a más de 100.000 personas. Los funcionarios más conservadores del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han planteado la posibilidad de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza, algo a lo que se opone frontalmente el principal aliado de Israel, Estados Unidos. Gaza, junto a la Cisjordania ocupada y a Jerusalén Este son los territorios que los palestinos quieren para su futuro estado. El ejército israelí remitió las preguntas relacionadas con las obras en Egipto a la oficina de Netanyahu, que no respondió de inmediato. Un reporte del Ministerio de Inteligencia israelí, redactado apenas seis días después del ataque lanzado por Hamás el 7 de octubre desde Gaza en el que murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes, incluía una propuesta para trasladar a la población civil del enclave costero a ciudades de tiendas de campaña en el norte del Sinaí, y luego construir ciudades permanentes y un corredor humanitario indefinido. Desde entonces, la guerra entre Israel y Hamás ha arrasado amplias zonas del territorio gazatí y mató a más de 28.600 palestinos, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Gaza.