Dueño de Wagner busca reclutar efectivos en África

Londres.- Yevgeny Prigozhin, dueño de la compañía de mercenarios Grupo Wagner, publicó hoy su primer video de reclutamiento desde que encabezó un breve motín contra funcionarios de Defensa de Rusia, según información que circula en canales de redes sociales rusas.

Prigozhin acaparó reflectores a nivel mundial en junio pasado al encabezar una espectacular aunque breve rebelión que representó la mayor amenaza para el presidente Vladímir Putin en sus 23 años al frente de Rusia. El fundador del Grupo Wagner se ha beneficiado desde hace muchos años del apoyo de Putin, incluso durante la construcción de un ejército privado que defendió intereses de Rusia en el extranjero y participó en algunos de los combates más cruentos de la guerra en Ucrania.

En un video publicado en canales de Telegram que se cree que están vinculados a Prigozhin, una persona que parece ser el líder mercenario de 62 años asegura que el Grupo Wagner está llevando a cabo actividades de búsqueda y reconocimiento, y “haciendo a Rusia aún más grandiosa en todos los continentes, e incluso más en África”.

“Estamos contratando a verdaderos pesos pesados y seguimos llevando a cabo las misiones que se establecieron y que prometimos manejar”, dice la persona que aparece en el video con uniforme camuflado y un fusil de asalto. En el fondo se puede ver a otras personas uniformadas y algunas camionetas pickup.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del video o dónde y cuándo se filmó.

Canales rusos en redes sociales relacionados con el dueño del Grupo Wagner dijeron que Prigozhin estaba reclutando combatientes para trabajar en África y también hizo una invitación a inversionistas de Rusia para destinar fondos a la República Centroafricana a través de Russian House, un centro cultural en la capital del país africano.

La República Centroafricana es uno de los países en donde los mercenarios de Wagner han estado activos y han sido acusados de cometer violaciones a los derechos humanos.

En el video publicado hoy, la persona que parece ser Prigozhin asegura que Wagner “está dando una paliza a ISIS, Al Qaeda y otros grupos”, en temperaturas de 50 grados Celsius (122 °Fahrenheit).

El Kremlin ha empleado al Grupo Wagner desde 2014 como una herramienta para expandir la presencia de Rusia en África y Medio Oriente.