Disminuye eficacia de Pfizer y Moderna ante la variante Delta

Ciudad de México— La eficacia de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer y Moderna disminuye de manera significativa con el tiempo ante la variante Delta, según un equipo interdisciplinario de médicos y expertos en salud pública de la Universidad de California en San Diego.

El grupo midió la eficacia de las vacunas de ARNm de Covid-19 entre los trabajadores sanitarios de la UC San Diego Health, sobre todo durante la aparición de la variante Delta, altamente transmisible, y coincidiendo con el fin de la orden estatal del uso de cubrebocas que permite a las personas vacunadas dejar de usarlo en la mayoría de los lugares.

En una carta a The New England Journal of Medicine, disponible en línea, los autores informan que la eficacia de las vacunas Covid-19 de ARNm de Pfizer y Moderna disminuyó de manera significativa con el tiempo.

Ambas vacunas recibieron la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en diciembre de 2020, y la vacunación del personal de salud de la UC San Diego comenzó el mismo mes para aquellos con contacto directo con los pacientes.

"De marzo a junio de 2021 se estimó que la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática superaba el 90 por ciento, en julio, sin embargo, había caído a aproximadamente el 65 por ciento", de acuerdo con el reporte.

"La disminución de la eficacia no es del todo sorprendente", dijo la coautora Francesca Torriani, profesora de medicina clínica en la División de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública Global en la Facultad de Medicina de la UC San Diego y directora del programa de Prevención de Infecciones y Epidemiología Clínica en la UC San Diego Health.

La baja de la eficacia a lo largo del tiempo, combinada con la variante Delta, más contagiosa, y el fin del uso obligatorio de cubrebocas han disparado los casos de Covid-19 entre los trabajadores sanitarios totalmente vacunados.

"Los datos de los ensayos clínicos sugerían que la disminución de la eficacia se produciría varios meses después de la vacunación completa, pero nuestros hallazgos indican que frente a la variante Delta, la eficacia de la vacuna para la enfermedad ligeramente sintomática fue considerablemente menor y disminuyó entre seis y ocho meses después de completar la vacunación", agregó Torriani.

Otra de las autoras explicó que el cambio drástico en la eficacia de la vacuna de junio a julio se debe probablemente a una combinación de factores.

De acuerdo con Nancy Binkin, profesora de epidemiología en la Escuela de Medicina de la UC San Diego, obedece a la aparición de la variante Delta y la disminución de la inmunidad con el tiempo, agravada por el fin del uso extendido de cubrebocas y el consiguiente mayor riesgo de exposición en toda la comunidad.

A diferencia de lo que ocurría con otras variantes, según la carta, con la variante Delta es frecuente que los padres se contagien a través de sus hijos pequeños, de 5 a 11 años.

"Las personas no vacunadas tienen siete veces más probabilidades de dar positivo en las pruebas de Covid-19 que las que están totalmente vacunadas. Y lo que es más importante, mientras que los niños rara vez necesitan atención médica, los adultos no vacunados tienen 32 veces más probabilidades de requerir hospitalización en comparación con los que están totalmente vacunados", aseguró Lucy Horton, directora del equipo de investigación de casos y rastreo de contactos de Covid-19 de UC San Diego Health.

Horton recordó que las vacunas siguen proporcionando una protección significativa ante casos de infección grave que deriven en hospitalización y muerte.

Entre los casos documentados de empleados de UC San Diego Health, no se informó de ninguna hospitalización en personas vacunadas y solo una entre personas no vacunadas.

Los hallazgos destacan la importancia de restablecer rápidamente las intervenciones clave, como el uso de cubrebocas en interiores y estrategias de pruebas intensivas, además de continuar los esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación, de acuerdo con Shira Abeles, coautora de la carta y profesora de la UC San Diego y quien ha dirigido el esfuerzo de vacunación de Covid-19 en la universidad.

Abeles agregó que se están notificando hallazgos similares en otros entornos de Estados Unidos e internacionales, y es probable que sean necesarias dosis de refuerzo.