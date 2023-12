‘Dios, bajo los escombros’

The New York Times | El niño Jesús, envuelto en una keffiyeh, el pañuelo a cuadros blancos y negros que se ha convertido en una insignia de la identidad palestina, no está en una cuna improvisada de heno y madera, yace entre los restos de ladrillos, piedras y tejas rotas que representan gran parte de la destrucción de Gaza

Belén.- No habrá festividades musicales. No habrá ceremonia de encendido de árboles. Nada de decoraciones extravagantes que normalmente adornan la ciudad cisjordana de Belén en Navidad. Con la guerra en la Franja de Gaza, esta es una ciudad de luto. Quizás en la muestra más abierta de cómo la guerra de Israel en Gaza ha enfriado las celebraciones navideñas en la ciudad considerada el lugar de nacimiento de Jesús, una iglesia luterana instaló su pesebre, pero con un giro triste y simbólico. El niño Jesús, envuelto en una keffiyeh, el pañuelo a cuadros blancos y negros que se ha convertido en una insignia de la identidad palestina, no yace en una cuna improvisada de heno y madera. En cambio, yace entre los escombros de ladrillos, piedras y tejas rotas que representan gran parte de la destrucción de Gaza. "Hemos estado pegados a nuestras pantallas, viendo cómo sacaban a niños de debajo de los escombros día tras día. Estamos destrozados por estas imágenes”, dijo el reverendo Munther Isaac, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Navidad que creó la guardería. “Dios está bajo los escombros en Gaza. Aquí es donde encontramos a Dios ahora mismo”. La guerra comenzó el 7 de octubre, en respuesta al ataque sorpresa de Hamas contra Israel que dejó alrededor de mil 200 muertos. A medida que el conflicto entra en su tercer mes, algunas de las imágenes más ubicuas han sido las de niños palestinos muertos siendo sacados de las ruinas de los ataques aéreos israelíes. Casi la mitad de los 2.2 millones de habitantes de Gaza son niños, y alrededor del 70% de los muertos son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza y las Naciones Unidas. El ministerio dice que unos 20 mil palestinos han muerto desde que comenzó la guerra. Aunque Gaza está a unos 70 kilómetros (unas 43 millas) de Belén, que se encuentra en la Cisjordania ocupada por Israel, los palestinos de la ciudad lo sienten profundamente. Se preocupan por sus familiares y amigos en Gaza y ven que sus propias vidas están restringidas, ya sea por las limitaciones israelíes más draconianas desde que comenzó la guerra sobre el movimiento dentro y fuera de la ciudad, las consecuencias económicas de la guerra o la cancelación de las celebraciones navideñas. El mes pasado, los patriarcas y jefes de varias iglesias en Jerusalén instaron en una declaración a sus congregaciones a renunciar a “actividades innecesariamente festivas”. Los líderes cristianos locales dicen que hay alrededor de 35 mil cristianos en el área de Belén. El simbolismo de la Navidad forma parte del alma de la ciudad. Será Nochebuena en sombras Por lo general, se erige un árbol de Navidad gigante en el centro de la ciudad en un escenario en la Plaza del Pesebre (llamada así por el pesebre donde se dice que los padres de Jesús, María y José, buscaron refugio) y se lleva a cabo una ceremonia de encendido del árbol con gran fanfarria. Pero este año no hay ninguno. Los campanarios de las iglesias que salpican el horizonte y las calles de la ciudad normalmente tienen adornos navideños. Pero ahora están desnudos. Aún así, una tradición que continuará, aunque en una versión un poco atenuada, es la famosa Procesión del Patriarca, en la que el patriarca católico romano viaja de Jerusalén a Belén para conmemorar el viaje de José y María. El patriarca iniciará la procesión como de costumbre en Nochebuena, acompañado por los boy scouts, pero este año marcharán en silencio, sin tocar instrumentos musicales. Una vez el patriarca llegue a Belén, caminará por Star Street, la calle histórica que atraviesa la ciudad vieja hasta la Iglesia de la Natividad, construida en el lugar donde se cree que nació Jesús. Luego celebrará una misa de medianoche. Normalmente, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y otros dignatarios asisten a la misa, pero no está claro si lo harán este año. “Evitaremos la música, las ceremonias exteriores y las decoraciones exteriores”, dijo el reverendo Rami Asakrieh, párroco de la iglesia latina de Santa Catalina en la Iglesia de la Natividad. Pero añadió que dentro de la iglesia la decoración era importante. No se puede permitir que el horror de la guerra entierre el espíritu de Jesús, dijo hace poco mientras los trabajadores de la iglesia colocaban un pequeño árbol de Navidad a lo largo de uno de los pasillos. “A pesar de las circunstancias, aún debemos mostrar que Jesús es la fuente de felicidad y paz en la iglesia”. Para Isaac, cuya iglesia luterana ha ganado cierta fama con su pesebre con temas de escombros, la atención durante este tiempo santo debe estar en el bombardeo israelí de Gaza, no en la cancelación de las festividades navideñas. "No vemos esto como una guerra contra Hamas, es una guerra contra los palestinos", dijo. Se le ocurrió la idea del pesebre alterado como una forma de marcar el nacimiento de Jesús y reconocer la muerte de tantos niños. "Así es la Navidad ahora en Palestina: niños asesinados, casas destruidas y familias desplazadas", dijo sobre su guardería. "Vemos la imagen de Jesús en cada niño que es asesinado en Gaza".