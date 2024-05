Dicen que cuidan las apariencias

Madrid, España.- Devastado y destruido, así es como se habría sentido el Rey Felipe VI a raíz de las presuntas infidelidades cometidas por Letizia, su esposa.

Esto, según el nuevo libro del polémico experto en casas reales Jaime Peñafiel, "Los Silencios de Letizia", que ayer vio la luz.

La semana pasada, los monarcas españoles celebraban su vigésimo aniversario de bodas y la Casa Real difundió fotos en familia con sus hijas, la Princesa Leonor, heredera del trono, y la Infanta Sofía, pero detrás de ese escaparate de felicidad y normalidad, según el autor, la pareja viviría separada y "simplemente mantienen las apariencias en público".

Peñafiel, de 91 años, fue noticia en enero pasado al ser despedido del diario El Mundo, luego de más de dos décadas de colaboración, por sus críticas y declaraciones contra la reina, según versiones no oficiales.

Unas semanas atrás había publicado el libro "Letizia y Yo", en el cual asegura que sus hijas habrían nacido a partir de fecundaciones in vitro con óvulos donados por la ya finada hermana de la monarca, Érika Ortiz.

El escritor señala que ésta habría aceptado un trato confidencial debido a problemas de fertilidad de su hermana mayor. Ortiz, quien tuvo una hija en el 2000 (hoy de 23 años), se quitó la vida en 2007, a los 31, al parecer, víctima de una depresión.

Solamente conoció a su sobrina Leonor, nacida en 2005. Sofía nació precisamente en 2007, pero semanas después de su muerte.

Tras la publicación de "Letizia y Yo", la Casa Real de España no respondió de ninguna manera a su contenido, el cual dividió opiniones: la mayoría de los medios, sin importar su línea editorial, en pro o en contra de la monarquía, guardaron distancia y mantuvieron respeto a la institución.

Muchas voces tacharon de machista y misógino al experto.

En "Los Silencios de Letizia", Peñafiel relata, en 128 páginas, algunas otras aseveraciones y lo que ha vivido desde su comentado despido.

"En el (primer) libro fui muy generoso con la Reina Letizia porque reproduje sólo el 2 por ciento de lo que me informó (mi fuente) Jaime del Burgo, para no herir la integridad de las personas. No me arrepiento, yo soy como soy y punto", dijo el comunicador en ese entonces.

Por si fuera poco, llegó a insinuar la culpabilidad de Letizia en la muerte de su hermana menor.

"Dicen mis fuentes que Letizia tenía problemas para quedarse embarazada. Yo sé, por otras fuentes, que ella iba a Valencia, donde se estaba tratando de problemas genéticos. Según mis fuentes, su hermana Érika cedió sus óvulos a Letizia para que pudiera embarazarse. No es malo ni extraño ni criticable.

"Al parecer, por eso Érika tenía pasión por las hijas de Letizia, porque eran sus medio hijas; tanta pasión tenía Érika que Letizia le prohibió ir a (el palacio) Zarzuela y acercarse a esas niñas, y ese fue el motivo por el que Érika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes", declaró para el canal La Entrevista Secreta.

¿AMANTE Y CONFIDENTE?

Letizia es la mayor de tres hermanas.

La otra de ellas, Telma Ortiz, estuvo casada por cuatro años (2012-2016) con un abogado y empresario llamado Jaime del Burgo; se separaron temporalmente, regresaron y al final se divorciaron, según comparte la prensa española.

Del Burgo y Letizia eran amigos de años atrás, y se dice que ésta le presentó a Telma. Además, fue testigo en la boda real, en 2004.

En X, Del Burgo, quien ha fungido como informante principal para Peñafiel en su libro, compartió haber tenido aventuras con la monarca, incluso en la residencia oficial, el Palacio de la Zarzuela, antes y después de que se casara con Felipe de Borbón.

Entre 2010 y 2011 habría ocurrido uno de los encuentros.

"Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarnos. Salir de aquí.

Tuya", posteó en diciembre pasado, con una selfie de Letizia con una blusa y una pashmina oscura.

Peñafiel expone que la reina consorte hizo un viaje a Nueva York por vacaciones, pero acompañada por Del Burgo y sus guardaespaldas. Agrega que Felipe VI estaría al tanto de las salidas de su esposa y sentiría odio hacia ella, lo mismo que "su suegra (la Reina Sofía) y sus cuñadas (las Infantas Elena y Cristina)".

"(Letizia) Es fría, emocionalmente inmadura y pasivamente agresiva", la califica el autor.

Su hipótesis, basada en informantes, es que los monarcas tendrían un acuerdo prenupcial con el fin de haber procreado descendencia y que por ello no vivirían juntos.

Del Burgo borró a finales de 2023 algunos posteos en X, pero luego repuso varios de ellos. En enero dijo que lanzaría su autobiografía "Y Nada Más Que La Verdad".

"La verdad la publicaré le pese a quien le pese", señaló, y aclaró que no lo haría por rencor o venganza.

"'Y Nada Más Que La Verdad', el libro que prometí, será, en su lugar, una serie de televisión de ocho capítulos, en formato película y documental. La produciré después del verano y podrá verse en 2025", publicó en X hace unos días, tras precisar que ya no necesita intermediarios para difundir sus confidencias.