Diamantes rosas: creación de ‘la tormenta perfecta’

The New York Times | La mina de Argyle en la región de Kimberley en Australia Occidental, uno de los depósitos de diamantes más productivos del mundo que cerró operaciones en el 2020 The New York Times | Llegaron desde las profundidades del subsuelo hace unos mil 300 millones de años

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- Los diamantes rosas llevan la moda de Barbie a otro nivel, aunque el color rosáceo conlleva un costo. Esas gemas son unos de los diamantes más raros y valiosos que existen. Aunque están lejos de ser perfectos. “De hecho, son diamantes dañados”, comentó Hugo Olierook, geocientífico de la Universidad Curtin en Perth, Australia. PUBLICIDAD El color proviene de la deformación de la estructura cristalina de la gema bajo una intensa presión. Aunque todos los diamantes se forman bajo presión, una mayor fuerza convierte a los diamantes claros en coloridos. Una presión adicional los convierte en rosas y si se ejerce más presión, los convierte en cafés. Más del 90 por ciento de las piedras rosas que se han encontrado provienen de la mina Argyle situada en el oeste de Australia, que fue uno de los depósitos de diamantes más productivos del mundo hasta que cesaron las operaciones en noviembre del 2020. Muchos de los diamantes Argyle tienen un tono café chocolate o amarillo oscuro. Pero de cada mil gemas, un par surge en un color rosa más raro y más valioso. Actualmente, el doctor Olierook y sus colegas tienen una nueva estimación sobre cuándo y cómo las gemas arribaron a la superficie de la Tierra. En un estudio publicado el martes en la revista Nature Communications, reportaron que hace unos 1.3 billones de años, las piedras rojas y cafés fueron empujadas por orillas relativamente delgadas del continente durante la desaparición de Nuna, uno de los primeros supercontinentes de la Tierra. A finales de los años 1980, un equipo encabezado por Robert Pidgeon, quien actualmente es profesor emérito de Curtin, encontró que las rocas volcánicas plagadas de diamantes de Argyle hicieron erupción hace 1.2 billones de años. El nuevo estudio es un paso importante para descifrar “las condiciones de “la tormenta perfecta” que ayudó a crear las coloridas gemas de Argyle, comentó Thomas Gernon, geólogo de la Universidad de Southampton en Inglaterra, quien ha estudiado cómo adquieren su forma los diamantes por las separaciones de los supercontinentes. Aunque quedan algunas dudas. “Esta es la última parte de la historia”, comentó Steve Shirey, geoquímico de isótopos de Carnegie Science en Washington, D.C., quien no formó parte del equipo de estudio. Por ejemplo, él se pregunta por qué se recolectó tanto carbón para crear la abundancia de diamantes de Argyle. David Phillips, geoquímico de la Universidad de Melbourne, señala que el nuevo rango de edad de Argyle podría estrecharse más. “Las conclusiones de este estudio podrían ser correctas, pero en mi opinión, sigue habiendo una duda”, dijo. El doctor Gernon enfatizó que entender ese sistema tan antiguo no es una tarea sencilla. Y una cosa es segura, dijo, “la naturaleza siempre nos sorprende”. PUBLICIDAD