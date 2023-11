The New York Times | El funcionario de la administración Biden encabezó una reunión el sábado en Ammán, Jordania The New York Times | La imagen muestra la devastación en la Franja

Ammán, Jordania.- Líderes árabes ansiosos apelaron el sábado en público y en privado al secretario de Estado Antony Blinken para que frene la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza, aumentando la presión sobre la administración Biden mientras lucha por persuadir a Israel de que reduzca las víctimas civiles y permita la entrada de más ayuda humanitaria. ayuda. Las muertes de civiles han alimentado un crescendo de ira en la región y más allá, y un bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias provocó la condena de las Naciones Unidas, que dijeron que "ningún lugar es seguro" en el territorio. La profundidad del sentimiento entre las naciones árabes fue evidente en una conferencia de prensa en Ammán, Jordania, el sábado por la noche, donde el ministro de Relaciones Exteriores del país, Ayman Safadi, dijo sin rodeos a Blinken: "Detengan esta locura". El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, pidió un “alto el fuego inmediato” en Gaza sin condiciones. Funcionarios estadounidenses dijeron que los líderes árabes habían enviado mensajes igualmente duros a Blinken en privado, lo que reflejaba la preocupación de que la creciente indignación pública por las acciones de Israel pudiera crear inestabilidad en sus propios países. Le dijeron a Blinken que ya no podían soportar la presión interna por el alto número de muertos palestinos y que necesitaban que los estadounidenses actuaran. Esos mensajes de los líderes árabes del sábado contrastaban con lo que algunos de ellos dijeron en privado a sus homólogos estadounidenses anteriormente en el conflicto: que estaban abiertos a una agresiva campaña israelí contra Hamas, dijeron funcionarios estadounidenses. Blinken respondió a los llamados de los líderes árabes a un alto el fuego inmediato reiterando la posición de Estados Unidos: que Israel tenía derecho a defenderse pero necesitaba minimizar las víctimas civiles. “Creemos que un alto al fuego ahora simplemente dejaría a Hamas en su lugar y en condiciones de reagruparse y repetir lo que hizo el 7 de octubre”, dijo Blinken. “Ninguna nación, ninguno de nosotros, puede aceptar eso”. No quedó inmediatamente claro cómo la alarma expresada por los líderes árabes afectaría los cálculos de la administración Biden. Blinken, que se encuentra de gira por Oriente Medio, ha liderado los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Israel de que permita la entrada de asistencia para los civiles de Gaza atrapados y desesperados después de casi un mes de guerra. También ha sido la voz principal de la administración Biden al instar a Israel a aceptar una serie de pausas en los combates para facilitar el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza y la salida de los ciudadanos extranjeros del enclave. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la idea y dijo que cualquier pausa debería depender de la liberación de los más de 240 rehenes israelíes tomados por Hamas, aunque funcionarios estadounidenses dijeron que las discusiones aún estaban en curso y expresaron la esperanza de que los israelíes revocaran su decisión. Cuando un periodista le preguntó al presidente Joe Biden después de salir de misa el sábado en Rehoboth Beach, Delaware, si había algún progreso para lograr una pausa humanitaria en Gaza, respondió: “Sí”, y ofreció un visto bueno, pero no dio más detalles. En una declaración el sábado por la noche, un portavoz del brazo armado de Hamas afirmó que los cuerpos de 23 rehenes estaban desaparecidos bajo los escombros en Gaza después de los ataques aéreos israelíes, una afirmación que no pudo ser verificada de forma independiente. Los funcionarios israelíes han desestimado tales declaraciones calificándolas de “guerra psicológica”, un intento de Hamas de influir en la opinión pública israelí avivando el temor por el destino de los rehenes retenidos en Gaza incluso mientras continúa la batalla en el enclave. Subrayando la creciente indignación mundial por el bombardeo israelí de Gaza, el gobierno de Turquía anunció en vísperas de la llegada de Blinken al país que llamaría a consultas a su embajador en Israel. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores turco dijo que el embajador, Sakir Ozkan Torunlar, había sido convocado “en vista de la tragedia humanitaria que se desarrolla en Gaza causada por los continuos ataques de Israel contra civiles”, así como por la negativa de Israel a aceptar una alto el fuego. Mientras las protestas contra la campaña militar de Israel atraían a decenas de miles de personas en todo Estados Unidos y Europa el sábado, el viaje de Blinken puso de relieve el aprieto en que se encuentra Estados Unidos, atrapado entre la furia internacional por el alto número de muertes de civiles palestinos y su firme apoyo de la campaña de Israel para destruir a Hamas en Gaza. Más de 9 mil 200 civiles palestinos han muerto desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, provocada por los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre. “La verdadera pregunta, considerando el apoyo sobrenatural del presidente a Israel y las atrocidades de Hamas del 7 de octubre”, dijo Aaron David Miller, exdiplomático estadounidense que se ocupa del Medio Oriente, “es si, ante el aumento de las muertes y la destrucción palestina en Gaza, y la indignación de los demócratas dentro de su propio partido, el presidente alguna vez levantaría el teléfono y le diría a Netanyahu: basta”. Israel ha defendido firmemente su campaña de bombardeos, diciendo que Hamas utiliza a civiles como escudos humanos, ubicando sus centros de comando y otros activos militares debajo de escuelas, hospitales y mezquitas. Pero al mismo tiempo, el bloqueo por parte de Israel ha creado una grave escasez de productos básicos. Desde que comenzó la guerra se ha permitido la entrada al territorio de menos de 400 camiones con ayuda, una pequeña fracción de lo que las agencias de ayuda dicen que se necesita. Los ataques aéreos israelíes continuaron el sábado contra hospitales y refugios en la ciudad de Gaza, mientras Israel reiteró su orden a los civiles de abandonar el norte de Gaza. Después de una semana en la que enormes municiones israelíes diezmaron barrios densamente poblados en Gaza, un ataque israelí contra un convoy de ambulancia el viernes provocó una reprimenda inusualmente dura de las Naciones Unidas.