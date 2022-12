Destellos de democracia en países autoritarios

Los manifestantes están en las calles de Irán y China para protestar contra los gobiernos represores. Los ucranianos están defendiendo su democracia, por defectuosa que sea, contra los invasores rusos. Las elecciones en África y Asia dieron como resultado cambios en los poderes gobernantes que fueron aceptados sin violencia.

Durante años, la democracia y la libertad han estado en retirada en todo el mundo y, en opinión de muchos, incluso en Estados Unidos, donde la semana pasada un expresidente propuso la “terminación” de algunas reglas de la Constitución. Pero los acontecimientos en rincones remotos del mundo han producido destellos de esperanza que sugieren que la dirección de la democracia no es simplemente de un solo sentido.

Michael J. Abramowitz es el presidente de Freedom House, una organización sin fines de lucro fundada en 1941 bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt y Wendell Willkie para promover la democracia y la libertad en todo el mundo. Después de una larga carrera en The Washington Post, Abramowitz ha pasado casi seis años tratando de revertir la tendencia de los últimos años y, por primera vez en mucho tiempo, ve motivos para el optimismo.

Hablamos sobre China, Irán y los cambios más amplios de esta semana:

Baker: Usted escribió la semana pasada que los desarrollos recientes “apuntan a una eventual reversión de las tristes tendencias” de los reveses democráticos de los últimos años. ¿Es este un momento de optimismo o nos estamos emocionando demasiado?

Abramowitz: Todos los días se nos recuerda que las personas están dispuestas a arriesgarlo todo por el derecho a vivir en libertad, paz y dignidad. No subestimaría la voluntad de los regímenes ruso, iraní y chino de responder brutalmente a las protestas para aferrarse al poder. Pero sí, soy optimista. El tiempo y la historia no están del lado de los dictadores.

Freedom House ha documentado 16 años de reducción de la libertad en todo el mundo. El año pasado, descubrió que la libertad había disminuido en 60 países y mejorado en solo 25. ¿Qué ha impulsado esta tendencia?

Las cosas difieren de un país a otro. Pero, en términos generales, los dictadores y los líderes antiliberales en las democracias han capitalizado las quejas de las personas sobre las condiciones económicas, los cambios demográficos o el cambio social para demostrar que solo los hombres fuertes gobiernan y solo ellos pueden resolver problemas complejos.

¿Qué pasa en Estados Unidos? Donald Trump pidió la “terminación” de partes de la Constitución para volver a ponerse en el poder de inmediato. ¿Qué calificación le daría a un país donde sucedió eso?

No prevemos un escenario en el que nuestra Constitución sea terminada. En lugares donde eso ha sucedido, donde los líderes autoritarios han socavado los sistemas democráticos para asegurar su propio poder, Freedom House generalmente considera que esos países son "parcialmente libres" o "no libres".

¿Qué tan grande es la amenaza que ve para la democracia estadounidense?

Tengo fe en la resiliencia subyacente de la democracia de nuestro país. Los anticuerpos contra el pensamiento y la práctica antidemocráticos están apareciendo. Creo que la gente está viendo los riesgos de una manera que quizás antes no. Pero no debemos dar por sentada la supervivencia de nuestra democracia. Fui reportero durante muchos años y he visto mucho, pero nunca hubiera soñado que una figura política y sus seguidores hubieran intentado interrumpir la transferencia pacífica del poder.

Hemos visto protestas en Irán y China antes, pero los gobiernos sobrevivieron. ¿Debemos esperar que el resultado sea diferente esta vez?

La respuesta honesta es, no lo sé. Creo que estos regímenes son más frágiles de lo que vemos desde el exterior. Los dictadores están sujetos a las mismas presiones para cumplir que los líderes elegidos democráticamente. Como saben por la Unión Soviética, los regímenes pueden parecer impermeables al cambio, hasta que no lo son. No espero ver a Xi Jinping en el poder en cinco años. China no se va a convertir repentinamente en una democracia, pero no debemos subestimar el poder de la disidencia.

El presidente Biden ha estado relativamente callado sobre las protestas en China. ¿Debería hablar más?

Todos deberían hablar más, particularmente los líderes democráticos. No es productivo ni realista cortar todos los lazos con los regímenes autoritarios, pero debemos utilizar este compromiso para insistir en cuestiones de derechos humanos. Si las democracias no defienden estos valores, ¿quién lo hará?

Usted fue coanfitrión de un evento con el Instituto George W. Bush que destacaba a los defensores de los derechos humanos. De los que has conocido, ¿quién fue uno de los más impresionantes?

Pienso a menudo en Vladimir Kara-Murza, una figura de la oposición rusa y periodista que vivía en Estados Unidos, pero regresó a Rusia en la época de la invasión de Ucrania a pesar de dos intentos de asesinato y sabiendo que sería encarcelado. Hay muchas personas notables que arriesgan todo para llevar la libertad a sus países. Eso me da esperanza.