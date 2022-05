Después de 32 años, McDonald's planea vender su negocio en Rusia

Nueva York.- Después de más de tres décadas en Rusia, McDonald's, un ícono del estilo de vida y el capitalismo de los Estados Unidos, ha puesto a la venta su negocio en Rusia mientras trabaja para abandonar el país por completo.

El movimiento es un cambio significativo para una marca cuyo crecimiento en todo el mundo se convirtió en el símbolo del globalismo e incluso en la base de una teoría de la paz. A medida que las aspiraciones globales se han fracturado en los últimos años en medio de la pandemia de coronavirus y las tensiones geopolíticas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha obligado a muchas empresas que esperaban operar con normalidad a tomar medidas.

Bajo la creciente presión de los empleados y los consumidores, las marcas y las cadenas de restaurantes han detenido parcial o totalmente sus operaciones en Rusia. Pero pocos se han ido por completo debido a preocupaciones sobre el bienestar de los empleados y las dificultades de reingresar después de una partida.

McDonald's, que emplea a 62 mil personas en Rusia, dijo en marzo que cerraría temporalmente sus operaciones allí, al igual que varias otras cadenas, incluidas Starbucks y Yum Brands, la empresa matriz de KFC y Pizza Hut. Muchos empleados y activistas han presionado por una reducción total.

“Este es un tema complicado que no tiene precedentes y tiene profundas consecuencias”, escribió Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, en un mensaje a las franquicias, empleados y proveedores obtenido por The New York Times.

Agregó: “Algunos podrían argumentar que brindar acceso a los alimentos y continuar empleando a decenas de miles de ciudadanos comunes es seguramente lo correcto. Pero es imposible ignorar la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Y es imposible imaginar que los Arcos Dorados representen la misma esperanza y promesa que nos llevó a ingresar al mercado ruso hace 32 años”.