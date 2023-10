Despliega Israel 300 mil soldados en la frontera con Gaza

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí desplegó a 300 mil soldados en la frontera de Gaza, con lo que podría en poco tiempo comenzar una operación terrestre en el enclave palestino que ha sido bombardeado por el ataque de Hamas. "Hemos enviado nuestra infantería, soldados blindados, nuestro cuerpo de artillería y muchos otros soldados de las reservas. 300 mil en diferentes brigadas", dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente coronel Jonathan Conricus a CNN. "Ahora están cerca de la Franja de Gaza". El número de fallecidos en Israel ascendió este miércoles hasta los mil 200, mientras que los heridos superan ya los 3 mil. En tanto, en Gaza, los bombardeos israelíes han provocado mil 055 muertos y al menos 5 mil 184 heridos. PUBLICIDAD