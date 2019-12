Despedirá Ucrania a contacto clave de Rudy Giuliani

Kiev.- A finales de este mes, más de 500 fiscales ucranianos estarán sin trabajo como parte de las amplias revisiones profesionales bajo la orden del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre los fiscales que están por quedar desempleados se encuentra un contacto clave en Kiev de Rudy Giuliani.

La purga de fiscales es uno de varios esfuerzos en la lucha contra la corrupción puestos en marcha por Zelensky. Pero pone de relieve fuertes desafíos para Zelensk, como tratar de equilibrar sus promesas de un gobierno justo en casa con sus necesidades de intentar evitar que el presidente Donald Trump se vuelva en su contra, informó The Washington Post.

El dilema de Zelensky no es difícil de detectar.

Las opiniones de Trump sobre Ucrania, y sus demandas de investigar a la familia Biden, fueron en gran medida moldeadas por su abogado personal Giuliani. Las teorías y opiniones que se transmitieron a Giuliani provienen de algunos de los funcionarios que, según los activistas ucranianos, son los principales culpables de corrupción en el país.

Ahora que la reforma de Zelensky está en marcha, algunos de estos funcionarios vinculados a Giuliani han sido puestos en la mira.

Un fiscal llamado Kostiantyn Kulyk es uno de los primeros.

El nuevo fiscal general de Zelensky, Ruslan Ryaboshapka, entregó la semana pasada una notificación de destitución a Kulyk, un jugador clave en los intentos de proporcionar a Giuliani información perjudicial, de dudosa precisión, sobre ciertos rivales políticos. Kulyk niega haberse reunido con Giuliani, pero ex asociados dicen que preparó un documento de siete páginas que su jefe luego entregó al ex alcalde de Nueva York. Kulyk no respondió a una solicitud para dar un comentario.

Kulyk fue despedido después de no presentarse a un interrogatorio como parte de un proceso de revisión por medio del cual se hará una evaluación de los fiscales en Ucrania.

Al menos otros 569 fiscales también han incumplido con los estándares de la revisión y estarán fuera de la nómina para el 31 de diciembre, según dijo la procuraduría general.