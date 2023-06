Desiste jefe de mercenarios de marcha a Moscú

Associated Press | Soldados de la compañía militar del Grupo Wagner Associated Press | Yevgeny Prigozhin Associated Press | Un cartel que dice ‘Únase a nosotros en Wagner’

Moscú.- El jefe de la empresa militar privada rusa Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se trasladará a la vecina Bielorrusia como parte de un acuerdo para apaciguar las tensiones de la rebelión y se cerrará la causa penal contra él, anunció ayer sábado el Kremlin. Adicionalmente, los mercenarios del grupo que se unieron al multimillonario en la sublevación no serán castigados por rebelión y quienes nunca se le sumaron recibirán ofertas de contratos del Ministerio de Defensa, agregó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Tras el acuerdo, Prigozhin dijo que le había ordenado a sus tropas detener su marcha hacia Moscú y retirarse a sus campamentos de Ucrania, donde han estado combatiendo junto al ejército ruso. El acuerdo parecía desactivar una crisis que escalaba dramáticamente y que representaba el desafío más importante para el presidente Vladímir Putin en sus más de dos décadas en el poder. El pacto contó con la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, un firme aliado de Putin. El mandatario ruso prometió que defenderá a su país de la rebelión armada que calificó de “puñalada por la espalda” a Moscú. Moscú se había preparado para la llegada de los soldados del contratista militar privado ruso dirigido por el comandante rebelde. El presidente Vladímir Putin advirtió que enfrentaría consecuencias severas. Prigozhin no dijo si el Kremlin respondió a su demanda de expulsar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. No hubo comentarios inmediatos del Kremlin. El anuncio siguió a una declaración de la oficina del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que dijo que negoció un acuerdo con Prigozhin después de hablar previamente del tema con el presidente Putin. Al permitir que Prigozhin y sus fuerzas quedaran libres, Peskov dijo que el “objetivo más alto” de Putin era “evitar el derramamiento de sangre y la confrontación interna con resultados impredecibles”. Medidas de seguridad El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, advirtió el sábado que el tráfico podría estar restringido en partes de la capital rusa como parte de las medidas para reforzar la seguridad que se adoptaron en respuesta a una rebelión de mercenarios que trabajan en Grupo Wagner. Sobyanin pidió a los residentes de Moscú que se abstuvieran de usar sus automóviles en medio de la llamada operación antiterrorista en la capital y la región circundante que las autoridades introdujeron el sábado. También declaró el lunes como día no laborable para la mayoría de las personas, con excepción de los servidores públicos y empleados de algunas empresas industriales. Sobyanin recalcó que todos los servicios clave de la ciudad fueron puestos en estado de alerta y aconsejó a los residentes que informaran cualquier emergencia. Las autoridades rusas reforzaron ayer la seguridad en varias regiones del país. Las precauciones eran más estrictas, particularmente, en zonas entre la ciudad sureña de Rostov del Don, donde Prigozhin parecía controlar el cuartel general militar, y Moscú. En la vecina región de Tambov, los eventos masivos programados fueron cancelados el sábado. Incluyeron fiestas de graduación de la escuela secundaria. El ministerio de Educación de Rusia dijo que tales eventos se pospondrían hasta el 1 de julio en Moscú, la región alrededor de la capital y “varias otras regiones donde se han introducido medidas antiterroristas adicionales”. En la capital, se suspendió el tráfico en el río Moscú. Policías con chalecos antibalas y metralletas fueron vistos cerca de la entrada de la carretera principal que une Moscú con Voronezh y Rostov del Don. Llegada a Lipetsk El gobernador de la provincia rusa de Lipetsk informó que el mercenario Grupo Wagner había entrado en la región, que se encuentra a unos 225 millas (360 kilómetros) al Sur de Moscú y mucho más cerca de la capital que Rostov–on–Don, donde las fuerzas de Wagner aparecieron durante la noche. Las autoridades “están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población. La situación está bajo control”, aseguró el gobernador Igor Artamonov en un mensaje vía Telegram. No dio detalles sobre la presencia de Wagner. Un video nocturno de la ciudad publicado en los canales de la aplicación de mensajería rusa mostraba a personas animando a las tropas de Wagner cuando salían de Rostov-on-Don. Se vio a Prigozhin en uno de los vehículos, la gente lo saludó y algunos corrieron a estrecharle la mano mientras bajaba la ventanilla. El gobernador regional dijo más tarde que todas las tropas habían salido de la ciudad. 'La debilidad de Rusia es obvia' El presidente de Ucrania, Volodymyr Zekenskyy, dijo que es evidente que Rusia sufre una "debilidad a gran escala" luego de que Prigozhin lanzara una rebelión armada. En comentarios publicados en su canal de Telegram el sábado, Zelenskyy afirmó que "cualquiera que elige el camino del mal se destruye a sí mismo", "Durante mucho tiempo, Rusia utilizó la propaganda para enmascarar su debilidad y la estupidez de su gobierno. Y ahora hay tanto caos que ninguna mentira puede taparlo", añadió. "La debilidad de Rusia es obvia. Debilidad a gran escala", agregó Zelenskyy. "Y cuánto más tiempo mantenga Rusia a sus tropas y mercenarios en nuestra tierra, más caos, dolor y problemas tendrá que pasar más tarde. Esto también es obvio". Yevgheny Prigozhin, rechazó la acusación de Putin de que está traicionando a su país y calificó a sus combatientes de patriotas.