Desestimó CEO de Titán advertencias de seguridad

Ciudad de México.- El CEO de OceanGate, la empresa operadora del sumergible que implosionó en el Atlántico Norte, minimizó repetidamente advertencias de seguridad, de acuerdo con un intercambio de correos electrónicos con un especialista en exploración de aguas profundas al que tuvo acceso la BBC.

El especialista Rob McCallum dijo a Stockton Rush –CEO de la compañía y quien falleció el domingo cuando implosionó el sumergible– que estaba poniendo en riesgo a sus clientes, y lo instó a no usar el submarino para recorridos comerciales hasta que un organismo independiente lo clasificara o certificara, lo cual nunca ocurrió.

“Creo que potencialmente se está colocando a sí mismo y a sus clientes en una peligrosa dinámica”, escribió McCallum en marzo de 2018, de acuerdo con los correos vistos y publicados por BBC.

“Les imploro que tengan mucho cuidado en sus pruebas y ensayos en el mar y que sean muy, muy conservadores. Por mucho que aprecie el espíritu empresarial y la innovación, potencialmente está poniendo en riesgo a toda una industria”.

A ello Rush respondió estar “cansado de los actores de la industria que intentan usar un argumento de seguridad para frenar la innovación”. Los abogados de OceanGate, además, amenazaron con tomar acciones legales.

“Hemos escuchado los gritos infundados de ‘vas a matar a alguien’ con demasiada frecuencia. Tomo esto como un grave insulto personal”, escribió el CEO de OceanGate.

“Estoy bien calificado para comprender los riesgos y problemas asociados con la exploración submarina en un vehículo nuevo”.

McCallum y más de 30 líderes de la industria y especialistas firmaron en 2018 una carta dirigida a Rush que advertía que el enfoque de OceanGate podría llevar a problemas “catastróficos”.

El especialista explicó a la BBC que la fibra de carbono que OceanGate utilizó para construir el sumergible no era un material aceptable.

“A Stockton le gustaba pensar fuera de la caja, no le gustaba estar encerrado en las reglas. Pero hay reglas, y luego están los principios sólidos de ingeniería y las leyes de física”, dijo McCallum.

En un video difundido en redes sociales se ve a Rush señalarse a sí mismo como un innovador.

“Creo que fue el general McCarthur quien dijo: ‘eres recordado por las reglas que rompes’”, dice.

“Yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Creo que las he roto respaldado con buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono, hay una regla para no hacerlo, pues lo hice”.