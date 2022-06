Descubren población de osos polares que no depende del hielo para sobrevivir

The New York Times The New York Times

Un grupo de científicos identificó una subpoblación diferente de osos polares en el sureste de Groenlandia que sobreviven cazando desde el hielo que se desprende de los glaciares, en una zona con poco hielo marino. El descubrimiento parece mostrar cómo un número reducido de osos podría sobrevivir a medida que el calentamiento continúa y desaparece el hielo marino del que suelen depender. Sin embargo, los investigadores y otros expertos en el ámbito polar advirtieron que siguen existiendo graves riesgos para la población total de osos polares en el Ártico y que solo disminuirán si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Este subgrupo, que se cree que está integrado por varios centenares de animales, fue identificado durante un estudio de varios años de lo que se creía que era una única población de osos ubicada a lo largo de toda la costa oriental de Groenlandia, que mide casi 2 mil 900 kilómetros. Mediante el análisis de su desplazamiento rastreado por satélite, de muestras de tejido y otros datos, se descubrió que los osos del sureste estaban aislados de los demás, tanto en el aspecto físico como en el genético. “Este fue un hallazgo totalmente inesperado”, afirmó Kristin Laidre, bióloga de la Universidad de Washington que ha estudiado la ecología de los mamíferos marinos en Groenlandia durante dos décadas. Laidre es la autora principal de un artículo sobre la subpoblación que fue publicado recientemente en la revista arbitrada Science. El sureste de Groenlandia es bastante remoto y tiene fiordos estrechos rodeados de montañas escarpadas. En el extremo interior suele haber glaciares que terminan en el agua; en el otro extremo está el mar abierto, con una fuerte corriente que fluye hacia el sur. “Estos osos están muy aislados geográficamente”, señaló Laidre. “De verdad evolucionaron para volverse nativos porque es la única manera de vivir en ese lugar”. Los investigadores calculan que esta subpoblación lleva aislada al menos varios cientos de años. En total, se calcula que hay unos 26 mil osos polares en el Ártico, en 19 subpoblaciones designadas de manera oficial. Los animales viven en el hielo marino estacional donde cazan a las focas, su presa principal, mientras éstas se asolean en el hielo o salen a respirar por los agujeros que hacen para ese fin. Sin embargo, el rápido calentamiento del Ártico, relacionado a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por los humanos, redujo la extensión y la duración de la capa de hielo marino. Algunas subpoblaciones, sobre todo una en el sur del mar de Beaufort, frente a Alaska y Canadá, ya están disminuyendo porque el hielo no dura lo suficiente como para que los osos puedan cazar comida para ellos y sus crías. Los expertos en osos polares aseguran que, si el planeta sigue calentándose, los osos polares podrían quedar casi extintos a finales de siglo. El sureste de Groenlandia es relativamente cálido y los fiordos tienen menos cobertura de hielo marino que muchas otras zonas con osos polares: en promedio son unos cien días al año con hielo suficiente para que vivan y cacen. “Sabemos que es muy poco para que un oso polar sobreviva”, comentó Laidre. Ese es el tipo de condiciones que pueden volverse generalizadas en otros lugares del Ártico en el transcurso de este siglo. Laidre y sus colegas descubrieron que los osos del sureste de Groenlandia cazan en el hielo marino mientras está ahí, pero cuando desaparece, tienen otro hielo donde cazar: el hielo de agua dulce que se desprende de los glaciares hacia los fiordos, en forma de icebergs y trozos cada vez más pequeños, y que perdura la mayor parte del año. Los osos cazan sobre esta mezcla flotante de hielo, llamada en inglés glacial mélange, del mismo modo que cazan desde el hielo marino. “Esta les proporciona una plataforma de hielo adicional y poco común que los osos de muchos otros lugares no tienen”, dijo Laidre, lo que les permite capturar suficientes focas para que ellos y sus crías sobrevivan y prosperen. No obstante, ese tipo de hábitat es escaso, señaló Twila Moon, científica del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de Boulder, Colorado, quien analizó la capa de hielo marino y glacial en los fiordos como parte de la investigación. “Hay pocos lugares en el Ártico en los que vemos una producción sustancial y constante de mezcla de hielo glacial”, dijo Moon. Además de algunas zonas de Groenlandia, el archipiélago noruego de Svalbard tiene glaciares que terminan en el agua. Así que, aunque estas condiciones especiales pueden permitir que algunos osos sobrevivan mientras el hielo marino se sigue reduciendo, en general los animales seguirán estando amenazados por el cambio climático. “Esperamos ver gran disminución en la cantidad de osos polares en todo el Ártico debido a las trayectorias actuales del calentamiento global”, aseveró Laidre. “Y este estudio no cambia ese hecho”. Steven Amstrup, científico en jefe del grupo conservacionista Polar Bears International, quien no participó en la investigación, afirmó que el estudio estaba “muy bien hecho” y “apunta a un grupo muy pequeño de osos”. La decisión de si constituye una vigésima subpoblación oficial le corresponde a un grupo de expertos, bajo el auspicio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. “No me queda claro si eso beneficiará a este grupo de osos en términos de su seguridad o su bienestar general a medida que avanzamos hacia el futuro”, dijo Amstrup. Comentó que estaba de acuerdo con los investigadores en que, como dijo, "esto no es una especie de salvación para los osos polares". Y afirmó que el calentamiento está causando que todo tipo de hielo retroceda y desaparezca, y eso incluye a los glaciares. Por lo tanto, los glaciares de los fiordos de Groenlandia no van a continuar terminando en el agua y produciendo una mezcla glacial para siempre. El estudio, dijo, "está mostrando un beneficio transitorio para estos osos". "Pueden sobrevivir ahora, aunque los días sin hielo en términos de hielo marino son demasiado largos", agregó Amstrup. "Pero, de cara al futuro, eso no va a cambiar a menos que detengamos el aumento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial".