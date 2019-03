Descubren nuevas especies de mini ranas

Ciudad de México— Tres nuevas especies de ranas miniatura fueron descubiertas en Madagascar por científicos de Alemania.

Los anfibios, que pertenecen a un nuevo género llamado "Mini", fueron nombrados Mini mum, Mini scule y Mini ature, de acuerdo con un estudio publicado en la revista "PLOS One".

El ejemplar más grande mide 14 milímetros y el más pequeño entre ocho y 11 milímetros, por lo que están entre las ranas más pequeñas del mundo e incluso se encuentran dentro de los vertebrados de menor tamaño, indicó el autor principal Mark D. Scherz, investigador de la Colección Zoológica Estatal de Múnich, la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich y la Universidad Técnica de Braunschweig.

La rana más grande del planeta es la goliat de África, cuyo tamaño puede superar los 30 centímetros, y la más pequeña es la Paedophryne amauensis, que no sobre pasa los nueve milímetros, apunta el especialista en su blog.

El nuevo género es parte de la familia de los microquílidos (Microhylidae), la más proclive a la miniaturización y que también incluye a la Paedophryne amauensis, añade Scherz.

Los expertos estiman que el fenómeno de la miniaturización ayuda a las ranas a aprovechar fuentes de alimentación que no están disponibles para especies más grandes, señala el estudio.

Además, el tamaño reducido les permitiría explotar los hábitats musgosos o de hojarasca, donde son más difíciles de cazar y tienen acceso a presas inaccesibles para animales más grandes.