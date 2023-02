Describen soldados rusos cómo fueron utilizados como carne de cañón en Ucrania

Ucrania.- Avanzando sigilosamente a lo largo de una línea de árboles a altas horas de la noche hacia una posición ucraniana atrincherada, el soldado ruso observó con horror cómo sus camaradas eran abatidos por el fuego enemigo.

Su escuadrón de 10 exconvictos avanzó solo unas pocas decenas de metros antes de ser diezmado. “Fuimos alcanzados por fuego de ametralladora”, dijo el soldado, un soldado raso llamado Sergei.

Un soldado resultó herido y gritó: “¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor!" dijo el soldado, aunque no llegó ayuda. Ocho soldados murieron, uno escapó de regreso a las líneas rusas y Sergei fue capturado por los ucranianos.

Los soldados eran blancos fáciles, enviados por los comandantes rusos para actuar esencialmente como carne de cañón humana en un asalto.

Y se han convertido en un componente integral de la estrategia militar de Rusia a medida que presiona una nueva ofensiva en el este de Ucrania: depende de una mano de obra abrumadora, en gran parte compuesta por reclutas sin experiencia y mal entrenados, independientemente de la alta tasa de bajas.

Hay dos usos principales de los reclutas en estos asaltos: como "tropas de asalto" que se mueven en oleadas, seguidas por combatientes rusos más experimentados; y como objetivos intencionales, atraer fuego y así identificar posiciones ucranianas para atacar con artillería.

En entrevistas la semana pasada, media docena de prisioneros de guerra proporcionaron relatos poco comunes de primera mano de lo que es ser parte de un ataque ruso de sacrificio.

“Estas órdenes eran comunes, por lo que nuestras pérdidas fueron gigantescas”, dijo Sergei. “El siguiente grupo seguía después de una pausa de 15 o 20 minutos, luego otro, luego otro”.

De su experiencia de combate, dijo: “Fue el primero y último asalto para mí”.

Por suerte, las balas no lo alcanzaron, dijo. Yació en la oscuridad hasta que fue capturado por ucranianos que se deslizaron en el área de amortiguamiento entre las dos líneas de trincheras.

The New York Times entrevistó a los rusos en un centro de detención cerca de Lviv, en el oeste de Ucrania, donde se envían muchos soldados enemigos capturados. Desde allí, algunos son devueltos a Rusia en intercambios de prisioneros. The New York Times también vio videos de interrogatorios por parte de las autoridades ucranianas. Los presos son identificados solo por nombre y rango por razones de seguridad, debido a la posibilidad de retribución una vez que sean devueltos.

Aunque son prisioneros de guerra supervisados por ucranianos, los rusos dijeron que hablaban libremente. Sus relatos no pudieron ser corroborados de forma independiente, pero se conformaron con las evaluaciones de los combates en torno a la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, por parte de gobiernos occidentales y analistas militares.

Los soldados del escuadrón de Sergei fueron reclutados en colonias penales por la compañía militar privada conocida como Wagner, cuyas fuerzas se han desplegado principalmente en el área de Bakhmut. Allí, han permitido que las líneas rusas avancen lentamente, cortando carreteras de reabastecimiento clave para el ejército ucraniano.

El despliegue de Rusia de exconvictos es un capítulo oscuro en una guerra feroz. Russia Behind Bars, un grupo de derechos penitenciarios, ha estimado que hasta 50 mil prisioneros rusos han sido reclutados desde el verano pasado, la mayoría enviados a la batalla por Bakhmut.

En las primeras fases de la guerra, el ejército ruso tenía una gran cantidad de vehículos blindados, artillería y otras armas pesadas, pero relativamente pocos soldados en el campo de batalla. Ahora, las cosas han cambiado: Rusia ha desplegado alrededor de 320 mil soldados en Ucrania, según la agencia de inteligencia militar de Ucrania. Otros 150 mil están en campos de entrenamiento, dijeron las autoridades, lo que significa que existe la posibilidad de que medio millón de soldados se unan a la ofensiva.