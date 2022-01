Desclasifica EU video de ataque fallido que mató a 10 civiles en Afganistán

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Las imágenes de vigilancia recientemente desclasificadas brindan detalles adicionales sobre los minutos finales y las consecuencias de un ataque fallido con un dron en Kabul en agosto del 2021, cuando el Ejército estadounidense mató por error a 10 personas inocentes, incluidos siete niños, en un trágico error que marcó el final de los 20 años de guerra en Afganistán. La divulgación de los videos es la primera vez que se ve públicamente un metraje del ataque. Abarca alrededor de 25 minutos de video silencioso de dos drones, un oficial militar dijo que ambos eran MQ-9 Reapers, que muestran los minutos antes, durante y después del ataque. Si bien los videos continuarán siendo examinados en busca de nuevos detalles sobre cómo se desarrolló el episodio, muestran los peligros de tomar decisiones de vida o muerte que se disparan fácilmente, basadas en imágenes que pueden ser borrosas, difíciles de interpretar en tiempo real y propensas al sesgo de confirmación. El riesgo de error aumentó aún más al atacar en un barrio densamente poblado. En este caso, los militares estaban operando bajo extrema presión para evitar otro ataque contra tropas y civiles en medio de la caótica retirada. Dijo que creían que estaba rastreando a un terrorista de ISIS-K que podría detonar una bomba cerca del aeropuerto de Kabul. Tres días antes, un atentado suicida en el aeropuerto había matado al menos a 182 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses.