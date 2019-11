Descartan en Bolivia ruptura con México

La Paz.- Karen Longaric, quien asumió la Cancillería interina en Bolivia, afirmó que el país no tiene intenciones de romper las relaciones diplomáticas con México, al considerarlo una medida extrema.

Esto, ante la presencia de cinco ex funcionarios del Gobierno de Evo Morales que cuentan con orden de captura y están asilados en la Embajada mexicana en La Paz.

"No creo que este 'impasse' por los asilados políticos llegue a ese extremo", dijo, según la agencia AFP

La situación de ambos puede desembocar "en un problema muy grave para ellos e incómodo para nosotros", subrayó la Canciller.

No obstante, comentó que la ruptura de relaciones con cualquier país es una medida extrema que su Gobierno no plantea con México.

El Ejecutivo interino de Jeanine Áñez mantiene con el de Andrés Manuel López Obrador una serie de desencuentros, al criticar al Gobierno de México que permita a Morales realizar pronunciamientos políticos pese a su condición de asilado en el país norteamericano.

Sin embargo, la canciller confió en esta tensión "va a ir suavizándose".

Los exministros reclamados por el Gobierno interino de Bolivia corren el riesgo de permanecer en la Embajada por mucho tiempo, advirtió la Canciller.

Longaric se refirió en una comparecencia ante medios internacionales en La Paz a la situación de exministros de Morales como Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, sobre los que pesan órdenes de aprehensión.

El derecho al asilo es por cuestiones políticas, pero no ampara a acusados de delitos como terrorismo, advirtió Longaric.

Quintana, exministro de Presidencia, fue acusado por el Gobierno interino de Bolivia junto con Evo Morales por delitos como terrorismo y sedición.

Alanoca, exministra de Culturas, es requerida por su supuesta relación con explosivos para fabricar cócteles molotov hallados en dependencias del ministerio.

Longaric explicó que su Gobierno no dará salvaconductos a quienes tengan órdenes de aprehensión, por lo que no podrían salir del país.

"Se van a quedar en la residencia de la Embajada por mucho tiempo".

Además de esos dos exministros, la Cancillería de Bolivia tiene constancia de que también están en la embajada mexicana los que fueron titulares de Economía Luis Arce, con salvaconducto, de Justicia Héctor Arce y de Defensa Javier Zavaleta, sobre quienes no constan procesos judiciales.

Evo Morales denunció este miércoles desde México que sufre una persecución de la Interpol a raíz de las acusaciones del Gobierno interino de Bolivia, que presentó en la Fiscalía en La Paz una denuncia contra él por varios delitos.

Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre después de anunciar el día antes su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, tras una auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre "graves irregularidades" en las elecciones del 20 de octubre, en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.