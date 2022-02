Desata Putin la mayor guerra en Europa

Tomada de internet | Uno de los ataques en Ucrania Associated Press | Agentes revisan una de las zonas afectadas por los bombardeos Associated Press | Una mujer sostiene a su bebé mientras se preparan para salir de Kiev Associated Press | Daños en edificios y vehículos en Mariupol Associated Press | Svyatoslav, de 6 años, juega con una tablet en un sótano público usado como búnker

Slovyanksk, Ucrania.– El ejército ruso se precipitó en Ucrania por tierra, mar y aire el jueves, matando a más de 100 soldados y civiles ucranianos y provocando siniestramente una batalla campal en el área altamente radiactiva alrededor del reactor nuclear de Chernóbil, que se fundió en 1986. El día uno de la primera gran guerra terrestre en Europa en décadas –desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945– comenzó antes del amanecer, con el aterrador ruido sordo de los ataques de artillería en aeropuertos e instalaciones militares en toda Ucrania. Un alto funcionario del Pentágono dijo que tres líneas de tropas y fuerzas militares rusas se estaban moviendo rápidamente hacia las ciudades ucranianas: una se dirigía al sur desde Bielorrusia hacia Kiev, la capital; otra hacia Kharkiv, en el noreste de Ucrania; y una tercera hacia Kherson en el sur, cerca de Crimea. Las fuerzas estaban usando misiles y artillería de largo alcance, dijo el funcionario. Las realidades letales impulsaron a decenas de miles de ucranianos a huir en automóvil o autobús hacia la parte más occidental del país, que se consideró más segura, enredando las carreteras y creando largas filas en las estaciones de servicio. El día también terminó con las fuerzas rusas en control de la instalación en Chernóbil, según Mykhailo Podolyak, asesor de la oficina del presidente ucraniano, aunque se desconocía el estado de la planta y sus instalaciones de almacenamiento de desechos nucleares. La invasión provocó una protesta inmediata en todo el mundo y, en menor medida, pero aún sorprendente, en la propia Rusia. Congela EU activos rusos El presidente Joe Biden denunció a Putin por lanzar un “ataque brutal contra el pueblo de Ucrania” y agregó: “Ahora él y su país asumirán las consecuencias”. Dijo que Estados Unidos estaba congelando billones de dólares en activos rusos, incluidos los fondos controlados por las élites rusas y sus familias, y que restringiría el acceso de Rusia a las importaciones de alta tecnología, perjudicando su capacidad militar e industrial. También dijo que Estados Unidos enviaría más tropas a los países de Europa del Este en la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “Esta agresión no puede quedar sin respuesta”, dijo Biden. “Si lo hiciera, las consecuencias para Estados Unidos serían mucho peores. Estados Unidos se enfrenta a los matones. Defendemos la libertad. Esto es lo que somos.” Desafío en las calles En una señal un tanto preocupante para Putin, miles de rusos desafiaron la regla que estipula que las protestas consisten sólo en piquetes solitarios, una medida que Putin había impulsado mientras se movía para socavar a la mayoría de los grupos de oposición. Cantando “¡No a la guerra!”, la gente salió a las calles desde San Petersburgo hasta Siberia, en más de 50 ciudades en general, según OVD Info, un grupo de derechos, que dijo que más de mil 700 manifestantes habían sido arrestados en todo el país. Pocos líderes políticos o empresariales rusos se atrevieron a cuestionar la medida, pero algunos cantantes famosos, directores de teatro y personalidades de la televisión criticaron la guerra, arriesgando su acceso al dinero y las transmisiones estatales. Aun así, Putin estaba decidido. En un incoherente discurso matutino, dejó en claro que sus ambiciones se extendían más allá de Ucrania e incluían cambiar radicalmente el orden mundial liderado por Estados Unidos. Denunció lo que llamó el “imperio de mentiras” de Estados Unidos, y amenazó con severas consecuencias para cualquier país que intentara interferir con él, recordando siniestramente al mundo que Rusia “sigue siendo uno de los estados nucleares más poderosos”. Sacude los mercados La invasión sacudió los mercados temprano en el día y disparó los precios del petróleo: en un punto superó los $105 por barril. Los precios de la energía cayeron después de que Biden dijera que Estados Unidos y otras naciones estaban considerando una liberación combinada de petróleo de las reservas estratégicas, y el Índice S&P 500 repuntó para cerrar con una pequeña ganancia. Los informes más alarmantes del conflicto armado del jueves provinieron de las marismas tóxicas de la zona protectora que rodea a Chernóbil, el lugar del peor accidente nuclear de la historia; la ruta directa más corta de Bielorrusia a Kiev atraviesa una parte de ella. El jueves por la tarde, “las tropas de la guardia nacional responsables de proteger la unidad de almacenamiento de desechos radiactivos peligrosos” estaban “ofreciendo una feroz resistencia”, dijo Anton Herashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, en Facebook, advirtiendo de una catástrofe si un proyectil lo golpea. A última hora del día, Ucrania informó que Rusia había tomado el control de la instalación. Pronóstico cumplido Al final, la guerra parecía estar desarrollándose exactamente como predijo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, cuando los funcionarios advirtieron por primera vez sobre el movimiento amenazante de las tropas rusas hacia las fronteras de Ucrania el otoño pasado. Rusia golpeó aeropuertos e instalaciones militares en todo el país, rompiendo vidrios en edificios de apartamentos cercanos y sacudiendo a los ciudadanos ucranianos incluso a millas de distancia en una nueva realidad aterradora. Al menos 18 militares murieron en un ataque en las afueras de la ciudad de Odessa, en el Mar Negro, donde desembarcaron comandos anfibios de la armada rusa, según Sergey Nazarov, ayudante del alcalde de Odessa. La embajadora de Ucrania en Washington, Oksana Markarova, dijo que decenas de civiles habían muerto y suplicó al mundo que brinde más ayuda. Crisis en la ONU En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos propuso una resolución que ordenaría a las tropas rusas salir de Ucrania de forma inmediata e incondicional. La resolución, que probablemente se votará el viernes, con seguridad será vetada por Rusia. Pero la aprobación de una gran mayoría de los otros 14 miembros del consejo podría reforzar el aislamiento global de Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, indicó que el país enfrentaba “un ataque a gran escala desde múltiples direcciones”, pero que “sigue defendiéndose”. En Ucrania, incluidos 11 aeródromos, tres puntos de mando y una base naval, las fuerzas rusas también derribaron un helicóptero y cuatro drones Bayraktar TB2, dijo el mayor general Igor Konashenkov, portavoz del ministerio, hablando desde Moscú. Señaló que Rusia había perdido un avión de combate debido a un “error de pilotaje”. El jueves por la noche, las fuerzas armadas rusas llegaron a la ciudad de Kherson, ubicada al sur de la península de Crimea, y desbloquearon el canal del norte de Crimea, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Para Rusia fue una importante pieza pendiente, revertir un bloqueo de agua impuesto por Ucrania después de que Rusia se apoderó de la península en 2014. Comienza destrucción En total, desde el comienzo de la operación, las fuerzas rusas destruyeron 83 objetos de infraestructura militar ucraniana, cuatro aviones de combate, un helicóptero y cuatro drones, dijo el portavoz. El video verificado por The Times mostró al menos media docena de helicópteros rusos volando hacia el oeste sobre el río Dniéper hacia Hostomel, una ciudad en las afueras de la capital, con algunos helicópteros aparentemente atacando el aeropuerto de Hostomel. Un video publicado por las fuerzas armadas de Ucrania parecía mostrar al menos uno de esos helicópteros siendo derribado. Tan horrible como fue el primer día, el alto funcionario del Pentágono dijo que era sólo el comienzo. Las tropas rusas que se vieron cruzar a Ucrania el jueves representaron sólo una fracción de lo que el ejército había desplegado a lo largo de la frontera con Ucrania, dijo el funcionario. México y la zona del conflicto Cereales, fertilizantes y hasta diamantes peligran por invasión La invasión rusa de Ucrania por tierra, mar y aire ha puesto en la mesa la perspectiva de un endurecimiento de las sanciones contra Rusia y la interrupción del suministro de materias primas exportadas por empresas rusas. A continuación se detallan las principales exportaciones de productos básicos de Rusia. Aluminio La mayoría de los productores rusos de metales se han librado hasta ahora de las sanciones impuestas por Occidente desde que Moscú se anexionó Crimea en 2014. Cereales y oleaginosas Rusia y Ucrania son los principales proveedores de trigo, con un 29% combinado de las exportaciones mundiales, la mayor parte de las cuales pasan por los puertos del mar Negro. Ucrania es uno de los cuatro principales exportadores de maíz del mundo, junto con Estados Unidos, Argentina y Brasil. Cobre Rusia produjo 920 mil toneladas de cobre refinado el año pasado, alrededor del 3.5% del total mundial. Asia y Europa son los principales mercados de exportación. Fertilizantes Rusia es un gran productor de potasa, fosfato y fertilizantes que contienen nitrógeno, es decir, nutrientes para los cultivos y el suelo. Produce más de 50 millones de toneladas al año de estos fertilizantes, el 13% del total mundial. Exportan a Asia y Brasil. Titanio La empresa rusa VSMPO-Avisma VSMO.MM suministra titanio a Boeing y Airbus. Rusia produjo 27 mil toneladas de esponja de titanio y Ucrania, 5 mil 400 toneladas el año pasado. Paladio y platino Nornickel es también el mayor productor mundial de paladio y un importante productor de platino. El año pasado produjo 2.6 millones de onzas troy de paladio, es decir, el 40% del total mundial, y 641,000 onzas de platino, aproximadamente el 10% de la producción minera total. Oro Rusia es el tercer productor mundial de oro, después de Australia y China, y representa alrededor del 10% de la producción minera mundial, que según el Consejo Mundial del Oro ascendió a 3,500 toneladas el año pasado. Acero Rusia produjo 76 millones de toneladas de acero, casi el 4% del total mundial, según la Asociación Mundial del Acero. Diamantes Alrosa ALRS.MM, controlada por el Estado, el mayor productor mundial de diamantes en bruto por volumen, produjo 32.4 millones de quilates en 2021, el 30% del total mundial. a Bélgica, India y Emiratos Árabes Unidos. 5 claves del conflicto 1. ¿Qué busca Putin en Ucrania? • Primero, quiere una promesa legalmente vinculante de que la OTAN no se expanda más. “Para nosotros es absolutamente obligatorio asegurarnos de que Ucrania nunca jamás se convierta en miembro de la OTAN”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Putin también ha argumentado que si Ucrania se une a la OTAN, la alianza podría intentar recuperar Crimea, la estratégica península que Rusia se anexionó en 2014. Sus otras demandas principales son que la OTAN no despliegue “armas de ataque cerca de las fronteras de Rusia” y que elimine las fuerzas y la infraestructura militar de los estados miembro que se unieron a la alianza desde 1997. Eso significa Europa Central, Europa del Este y los países bálticos. En realidad, Rusia quiere que la OTAN regrese a sus fronteras anteriores a 1997. 2. ¿Qué son las áreas rebeldes prorrusas? • Hasta ahora, las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk han sido dirigidas por representantes rusos. Según el decreto aprobado por Putin el lunes, en el que se reconocía a estas dos regiones como independientes, se reconoce también por primera vez la presencia de tropas rusas estacionadas allí y la posibilidad de construir bases militares. Las dos áreas rebeldes habían tenido un estatus especial dentro de Ucrania bajo los acuerdos de paz de Minsk, pero las medidas tomadas por Putin impiden que eso suceda. Lo que hace que la situación sea más alarmante es que los dos pequeños estados rebeldes no sólo reclaman el territorio limitado que controlan, sino que codician todas la región del Donbás, donde están situadas Donetsk y Lugansk. El jueves justificó el inicio de la operación militar diciendo que el miércoles los líderes separatistas de las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk solicitaron al Kremlin el envío de tropas rusas a sus territorios. 3. ¿Cabe aún una solución diplomática de la crisis? • La decisión de Putin de este jueves hace que una posible solución diplomática se vea cada vez más lejana. 4. ¿Qué puede hacer Occidente? • Antes de la condena al anuncio de la “operación militar especial”, ya Occidente dijo que el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas era ilegal. El secretario general de la ONU, António Guterres, la tachó de violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Pero los aliados de la OTAN han dejado en claro que no hay planes para enviar tropas de combate a la propia Ucrania. En su lugar, han ofrecido a Ucrania asesores, armas y hospitales de campaña. Así que la respuesta principal será penalizar a Rusia con sanciones: - Alemania detuvo la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia (que ya está finalizado), una importante inversión tanto de Rusia como de empresas europeas. -La UE acordó amplias sanciones que incluyen a 351 parlamentarios que respaldaron la “decisión ilegal” de Rusia de reconocer las regiones controladas por los rebeldes como estados independientes en el parlamento. –EU dice que está bloqueando al gobierno de Rusia de las instituciones financieras occidentales y apuntando a “élites” de alto rango. –Reino Unido impuso sanciones contra cinco grandes bancos rusos y tres multimillonarios 5. ¿Qué papel tiene la OTAN? • La OTAN es una alianza defensiva occidental nacida para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Tiene una política de puertas abiertas a nuevos miembros y sus 30 estados miembro están convencidos de que no cambiará. El presidente de Ucrania hizo un llamado para que le den un "marco de tiempo factible y claro" para sumarse a la OTAN. Pero, como ha dejado claro el canciller de Alemania, no hay perspectivas de que eso suceda por un largo plazo. A los ojos del presidente Putin, Occidente prometió en 1990 que la OTAN no se expandiría "ni una pulgada hacia el este", pero lo hizo de todos modos. La OTAN ha desplegado 5 mil soldados en los estados bálticos y Polonia. Otros 4 mil podrían ser enviados a Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia.