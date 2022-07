Desairan ministros occidentales a canciller de Rusia en reunión del G20

Bali.- Era un zorrillo en la fiesta del resort tropical, rechazado por muchos, aunque no por todos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey V. Lavrov, asistió a una reunión de ministros de finanzas del Grupo de las 20 naciones industrializadas en Bali este viernes, a pesar del estatus de paria de su país es en Europa por su brutal guerra en Ucrania.

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, se negó a reunirse con él, al igual que varios otros funcionarios occidentales. Pocos accedieron incluso a posar con él para las fotografías habituales.

Pero como reflejo de por qué la economía de Rusia continúa funcionando, Lavrov se reunió directamente con varios ministros de las principales naciones que se han negado a unirse a la coalición liderada por Occidente contra su país, incluidos los de China, India, Brasil, Turquía, Argentina e Indonesia.

En comentarios en una sesión plenaria centrada en la inseguridad alimentaria y energética, Blinken apuntó indirectamente a Lavrov y sus colegas en Moscú, renovando las acusaciones de que el bloqueo de los puertos ucranianos por parte de Rusia en el Mar Negro estaba impidiendo la exportación de suministros vitales de granos.

“A nuestros colegas rusos: Ucrania no es su país”, dijo Blinken. “Su grano no es vuestro grano. ¿Por qué estás bloqueando los puertos? Deberías dejar salir el grano”. Señaló que Estados Unidos había comprometido más de 5 mil millones de dólares para abordar el problema.

Un funcionario occidental dijo que Lavrov no estuvo presente para los comentarios de Blinken, ya que se retiró justo antes de que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania hablara en la sesión, dejando el papel de orador a un subordinado que dijo que no tenía comentarios preparados. Lavrov también abandonó una sesión grupal anterior durante los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania.

Pero en declaraciones a los periodistas, el famoso diplomático ruso se mostró desafiante.

Lavrov dijo que la “rusofobia flagrante” estaba causando que las naciones occidentales permitieran dañar la economía global a través de sanciones contra su país, y culpó a Estados Unidos por la ruptura de la diplomacia entre Washington y Moscú.

El diplomático ruso dijo que las naciones occidentales como Estados Unidos estaban actuando en contra de la misión del Grupo de los 20 de promover la salud económica mundial al mantener sus enormes sanciones contra su país.

“El hecho de que no estén usando el G20 para el objetivo para el que fue establecido es obvio”, dijo.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Lavrov inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania, calificándolo de “responsable directo” del asalto militar.

Este viernes, descartó cualquier idea de que estaba decepcionado por no hablar con Blinken, con quien habló por última vez durante una reunión a mediados de enero en Ginebra que los funcionarios estadounidenses vieron como un último esfuerzo para evitar una invasión.

“No fuimos nosotros quienes abandonamos todos los contactos, fue Estados Unidos”, dijo Lavrov. “Y no estamos corriendo detrás de nadie que sugiera reuniones. Si no quieren hablar, es su elección. No pensé que fuera necesario iniciar ninguna confrontación”.

Lavrov también aprovechó la oportunidad este viernes para menospreciar al primer ministro británico Boris Johnson, un día después de que Johnson dijera que renunciaría a su cargo. Johnson había liderado una de las respuestas más agresivas de Occidente hacia la invasión rusa de Ucrania.

“Estaban tratando de establecer esta nueva alianza: el Reino Unido, los países bálticos, Polonia y Ucrania”, dijo Lavrov, calificándola como un intento de crear “una cabeza de puente inglesa en el continente” después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

“Decían que la OTAN aisló a Rusia”, dijo Lavrov. “Fue su partido el que aisló a Boris Johnson”.

El ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, quien fue visto paseando y conversando con Lavrov en el hotel de lujo que acogió la reunión, dijo en Twitter que él y Lavrov habían “intercambiado puntos de vista sobre temas regionales e internacionales contemporáneos, incluido el conflicto de Ucrania y Afganistán.” India tiene relaciones amistosas con Moscú, patrocinador desde hace mucho tiempo y fuente de venta de armas, y ha ayudado a Rusia a superar las sanciones al aumentar sus compras de petróleo ruso, con un descuento significativo.