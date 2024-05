Desafía Zelensky a Occidente debido a sus dudas

The New York Times | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en las oficinas presidenciales de Kiev tras una entrevista con The New York Times el lunes

Kiev, Ucrania.- Debido a que su ejército está teniendo problemas para frenar el feroz avance ruso en todo el frente de guerra, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania urgió a Estados Unidos y Europa a hacer más para defender a su país, restándole importancia a los temores de una escalada nuclear y proponiéndole a la OTAN que aviones derriben misiles rusos en el espacio aéreo ucraniano. Zelensky dijo que ha solicitado a funcionarios de alto rango estadounidenses que permitan que Ucrania dispare misiles estadounidenses y otras armas contra objetivos militares dentro de Rusia --- una táctica a la que Estados Unidos se sigue oponiendo. La inhabilidad para hacerlo, insistió, le ha dado a Rusia una "enorme ventaja" en la guerra en la frontera que está aprovechando con ataques en el noreste de Ucrania. Hizo esos comentarios en una entrevista de este lunes con The New York Times en la parte central de Kyiv, y representan sus súplicas a plena voz a Estados Unidos y aliados de la OTAN para que le proporcionen más ayuda. Durante más de 50 minutos habló en la decorada Casa de las Quimeras en las oficinas presidenciales, con una mezcla de frustración y desconcierto acerca del rechazo de Occidente de tomar medidas más valientes para asegurarse que Ucrania logre prevalecer. Desde hace tiempo, Zelensky ha cabildeado ante Occidente, particularmente para que le proporcionen más armas. Sin embargo, sus súplicas de esta semana ocurrieron en un momento crítico para la guerra de Ucrania, ya que su ejército está en retirada y un nuevo paquete de armas estadounidenses están por arribar en cantidades suficientes. Desde los primeros días de la guerra, Ucrania no había enfrentado un grave desafío miliar, aseguran analistas. También es un momento crucial en la política ucraniana, ya que Zelensky habló del último día de su término presidencial de cinco años. Las elecciones programadas para marzo fueron suspendidas debido a la guerra y él seguirá siendo presidente de acuerdo al poder que le otorga la ley marcial, es probable que su término se alargue mientras dure la guerra.