Deja ataque en sala de conciertos 60 muertos

Associated Press | Un enorme incendio en el Crocus City Hall en el extremo occidental de Moscú, Rusia Associated Press | El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió el ataque como una "enorme tragedia" Associated Press | Ambulancias estacionadas cerca del Crocus City Hall, en el extremo occidental de Moscú

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Moscú.- Asaltantes irrumpieron el viernes en una gran sala de conciertos en Moscú y dispararon contra la multitud, matando a más de 60 personas, hiriendo a más de 100 y prendiendo fuego al lugar, en un ataque a pocos días de que el presidente Vladimir Putin consolidara su control del poder en una aplastante elección altamente orquestada. El grupo del Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado publicado en canales afiliados en sus redes sociales. Un funcionario de inteligencia estadounidense dijo a The Associated Press que las agencias de EU se habían enterado de que la rama del grupo en Afganistán estaba planeando un ataque en Moscú y compartieron la información con funcionarios rusos. El ataque, que dejó la sala de conciertos en llamas y con el techo derrumbándose, fue el más mortífero en Rusia en años y se produce cuando la guerra con Ucrania entra en su tercer año. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificó el ataque como una "enorme tragedia". El Kremlin dijo que Putin fue informado minutos después de que los agresores irrumpieron en el Crocus, un gran local de música en el extremo occidental de Moscú con capacidad para 6 mil 200 personas. Cinco niños entre los lesionados El ataque tuvo lugar mientras una multitud se reunía para asistir a la actuación de la banda de rock rusa Picnic. El Comité de Investigación, informó durante la madrugada que más de 60 personas murieron. Las autoridades sanitarias publicaron una lista de 145 heridos, 115 de ellos hospitalizados, incluidos cinco niños. Algunos informes de noticias rusos sugirieron que más víctimas podrían haber quedado atrapadas por el incendio que estalló después de que los agresores arrojaran explosivos. El vídeo mostró el edificio en llamas, con una enorme nube de humo elevándose en el cielo nocturno. La calle estaba iluminada por las luces azules parpadeantes de docenas de camiones de bomberos, ambulancias y otros vehículos de emergencia, mientras los helicópteros sobrevolaban para arrojar agua sobre el incendio que tardó horas en ser contenido. Pánico por todas partes La fiscalía dijo que varios hombres vestidos con uniformes de combate entraron a la sala de conciertos y dispararon contra los asistentes. Dave Primov, que estaba en el pasillo del lugar, describió el pánico y el caos cuando comenzó el ataque. "Hubo ráfagas de disparos", dijo Primov a la AP. "Todos nos levantamos y tratamos de avanzar hacia los pasillos. La gente empezó a entrar en pánico, empezó a correr y chocó entre sí. Algunos cayeron y otros los pisotearon". Videos publicados por medios rusos y en canales de aplicaciones de mensajería mostraban a hombres armados con rifles de asalto disparando a quemarropa a personas que gritaban. Un vídeo mostraba a un hombre en el auditorio diciendo que los agresores le habían prendido fuego, mientras se escuchaban incesantes disparos. Los guardias de la sala de conciertos no tenían armas y algunos podrían haber muerto al comienzo del ataque, informaron los medios locales. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, rechazó que Ucrania haya estado involucrada en el ataque contra la sala de conciertos.