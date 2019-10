Defiende presidente de Polonia a Trump

Bruselas— En este verano, justo después de haber visitado la Casa Blanca por segunda ocasión, el presidente Andrzej Duda de Polonia no para de hablar de lo mucho que admira el estilo transaccional del presidente Trump.

“Debo decirles a ese respecto que me parece muy fácil y bueno el colaborar con el presidente Donald Trump”, dijo Duda en una entrevista que concedió en Varsovia. “Porque es muy centrado, muy concreto. Me dice lo que quiere y me pide lo que desea obtener de nosotros”.

Tomando en cuenta el bien establecido estilo de negociar, las revelaciones acerca de la llamada telefónica de Trump con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania --- en la que Trump le pidió al líder ucraniano el “favor” de investigar a su contrincante político --- han reforzado la impresión que se tiene del presidente estadounidense en otras partes del mundo.

Independientemente de la destitución, por ahora, muchos analistas y comentaristas de los medios de comunicación del extranjero aseguran que Trump seguirá siendo presidente.