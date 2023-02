Defiende Petro sus reformas frente a cientos

Bogotá.— Desde el balcón del palacio presidencial, el izquierdista Gustavo Petro defendió sus reformas sociales frente a cientos de ciudadanos que acudieron a su llamado para movilizarse, mientras el Congreso se alista a iniciar los debates y sectores de la oposición preparan manifestaciones en contra de su gestión.

"El cambio no es posible sin el pueblo, lo que se eligió no fue simplemente una persona... Fue volver al pueblo Gobierno, al pueblo poder", aseguró el Mandatario, quien fue aplaudido por cientos de personas que sostenían banderas de Colombia y algunas llevaban gorras con su nombre.

Gelmo Delgado, de 75 años, decidió respaldar en las calles al primer Gobierno de izquierda en la historia del país.

"Siempre hemos venido a movilizarnos en contra de los Gobiernos oligárquicos. Hoy nos toca por derecho venir a respaldar el Gobierno del cambio", dijo a The Associated Press mientras sostenía un letrero en representación de una organización de pensionados.

Más temprano, en la Plaza de Bolívar decenas de personas esperaban en fila para ingresar a la Plaza de Armas, ubicada frente al palacio presidencial y donde jefes de Estado suelen recibir honores militares, para escuchar el discurso de Petro.

Las manifestaciones también fueron convocadas por el Pacto Histórico, el movimiento político de Petro, y sindicatos en Bogotá y otras ciudades capitales como Medellín, Cali y Barranquilla. En tanto, el miércoles la oposición planea marchas a nivel nacional.

La víspera Petro presentó el proyecto de ley con el que busca reformar el sistema de salud en un intento por garantizar el acceso al sistema en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales, dar más control de los recursos al Estado y reforzar la atención preventiva.

Esta será la primera reforma social de Petro que el Congreso deberá tramitar este año y que ha generado debates en todo el país porque tratará de modificar el modelo de salud que rige desde 1993 y que debilitaría a las empresas promotoras de salud, que suelen ser privadas.

Para Rogelio Peña, autoridad del pueblo indígena Nasa, acudir al llamado de Petro a las calles es un deber.

"No es Petro, el pueblo tienen que sacar esto adelante", aseguró a la AP mientras sostenía un bastón rojo y verde característico de su comunidad. "Como pueblo estamos en 10 departamentos de Colombia, todos con el mismo problema: no hay salud en los resguardos que están lejanos No hay vías de penetración, escuelas".

Carlos Arias Orejuela, analista político y docente de la Universidad Externado, aseguró a AP que, aunque en otras democracias resulte extraño que el presidente convoque a las calles, en el caso de Petro responde a su "personalidad política".

En 2014, cuando era Alcalde de Bogotá, convocó desde el balcón de la sede de la alcaldía a miles de personas a protestar contra una sanción disciplinaria de la Procuraduría que ordenaba su destitución. El caso se resolvió en 2020 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado había violado los derechos políticos de Petro.

Para el analista, ese antecedente le permitió a Petro "tener la plataforma en términos de reputación y opinión pública" que luego le serviría para lanzarse a la presidencia.

El llamado a las calles ocurre cuando el Gobierno conserva las mayorías en el Congreso y en sus primeros meses logró la aprobación de una reforma fiscal pese a la resistencia de sectores económicos.

"Esto genera un ejercicio de presión y de legitimación de las reformas para que él (Petro) tenga una moneda de cambio frente a los congresistas", explicó Arias Orejuela.

Petro también planea presentar al Congreso una reforma al sistema de pensiones que, según explicó desde el balcón presidencial, buscaría que los trabajadores paguen mensualmente una parte fija a un fondo público y así quitarle peso a los fondos privados. Para el Mandatario, el actual sistema "solo enriquece dos banqueros" y su meta es dar un bono a quienes actualmente no reciben pensión.

Evocando sus tiempos de campaña política en el que llenaba las plazas públicas, Petro retomó su discurso contra las élites del país.

"Necesitamos que cedan en su egoísmo, que si ganan la mitad, van a ganar muchísimo más en el futuro porque un empresario se vuelve más rico cuando una sociedad se vuelve más rica", recalcó el Mandatario, quien aseguró que no busca virar hacia el socialismo, sino hacia una "verdadera" democracia.

El Presidente también impulsará en el Congreso una reforma laboral, la cual pretende modificar el horario de trabajo para que el empleador pague horas extras nocturnas y en los fines de semana.