Declaran 'alerta roja' en planta nuclear Zaporizhzhia ocupada por Rusia

Kiev.- El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró que la situación en la mayor planta nuclear de Europa, la cual se encuentra bajo ocupación militar rusa en Ucrania, es como “una alerta roja” y que su organización está tratando de lograr acceso a ella.

En entrevista con The Associated Press, Rafael Grossi dijo que la OIEA necesita acceso a la planta Zaporizhzhia en el sur de Ucrania para, entre otras cosas, restablecer las comunicaciones con la sede del OIEA en Viena. Para ello, añadió, tanto Rusia como Ucrania deben ayudar.

Urge hacerle reparaciones a las instalaciones “y esto no está ocurriendo. Así que la situación, como he descrito y como lo repito hoy, no es sostenible. Este es un tema pendiente, es una alerta roja”, expresó Grossi en la entrevista.

Habló este miércoles, al día siguiente de haberse reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.