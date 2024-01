Debilita guerra en Ucrania a Putin, dice el director de la CIA

Nueva York.- La guerra en Ucrania “ha corroído silenciosamente” el poder del presidente Vladimir V. Putin de Rusia, dijo el director de la CIA William J. Burns, en un ensayo publicado este martes.

Aunque es improbable que el poderío de Putin pronto se debilite, Burns escribió en Asuntos Externos, un distanciamiento le “ha afectado al liderazgo ruso y a los habitantes del país”, permitiendo que la CIA reclute más espías.

La agencia hizo una serie de videos que pretenden reclutar oficiales rusos. El más reciente, que fue dado a conocer la semana pasada, alienta a los rusos a proporcionar información de manera segura a la CIA, utilizando un navegador seguro en un internet clandestino.

El video más reciente trata de apelar a su rabia sobre la corrupción en el gobierno ruso.

Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha dicho cuántos espías han sido reclutados con los videos, funcionarios dijeron que la agencia no seguiría publicándolos en Telegram y YouTube si no fueran efectivos.

Burns hizo eco de esa sensación en su artículo.

Parte de la debilidad de Putin se deriva de su manejo del motín del año pasado de miembros del grupo mercenario más poderoso de Rusia.

Se vio “desconectado e indeciso” de cara al motín encabezado por Yevgeny Priozhin, líder del grupo mercenario Wagner.

Burns dijo que Putin “eventualmente arregló sus problemas con Prigozhin”, haciendo una referencia a la muerte del líder mercenario en un sospechoso accidente aéreo.

A pesar de eso, la crítica al liderazgo ruso que Prigozhin puso frente a los rusos “no desaparecerá pronto”, dijo Burns.

Rusia ha reconstruido la producción industrial para el ejército pero su economía se encuentra profundamente afectada por la guerra.

A largo plazo, Rusia está “sellando su destino” de ser un vasallo de China, ya que depende de Pekín para el comercio y tecnología.

La estrategia de Putin es seguir desgastando a Ucrania y tratar de socavar el apoyo occidental.

Aunque Ucrania, escribió Burns, pueden “acabar con la arrogancia de Putin” lanzando ataques más allá del campo de batalla.

Anteriormente, funcionarios de Estados Unidos estaban preocupados de que los ataques de Ucrania pudieran escalar el conflicto con Rusia, posiblemente realizando pruebas nucleares como advertencia a Ucrania y Occidente.

Burns reconoció que esas preocupaciones son válidas pero sugirió que no debe exagerarse.

La clave del éxito de Ucrania, es seguir recibiendo la ayuda de Estados Unidos.