De qué trata realmente el debate sobre la ayuda a Ucrania

Nueva York.- Durante el fin de semana, el senador J.D. Vance, de Ohio, acudió a la Conferencia de Seguridad de Múnich para desempeñar un papel impopular: el de portavoz, en una reunión del establishment de la política exterior occidental, de la crítica populista al apoyo estadounidense al esfuerzo bélico de Ucrania.

Si hubiera que extraer una frase clave de sus comentarios, sería "mundo de escasez", que Vance utilizó cinco veces para describir la situación estratégica norteamericana: al límite de nuestros compromisos globales, incapaces de apoyar a Ucrania mientras mantenemos simultáneamente nuestra posición en Oriente Medio y nos preparamos para una guerra en Asia Oriental y, por tanto, obligados a administrar nuestros recursos y esperar que nuestros aliados en Europa contrarresten el armamento y las ambiciones de Rusia.

En mi columna del sábado escribí sobre las tensiones en los argumentos de los halcones a favor del gasto estadounidense en Ucrania, la tendencia del argumento a pasar del optimismo ("¡Tenemos a Putin contra las cuerdas!") al catastrofismo ("¡Putin se hace más fuerte cada día!") mientras se describe el mismo panorama estratégico.

El argumento presentado por Vance en Múnich es más coherente, y sus premisas -no aislacionistas, sino Asia en primer lugar, más preocupados por el estrecho de Taiwán que por el Donbass- han proporcionado el terreno común para los críticos republicanos de nuestra política hacia Ucrania desde el principio de la guerra. Pero la coherencia no es lo mismo que la corrección, y merece la pena analizar por un momento por qué este tipo de argumento frustra tanto a los halcones ucranianos.

En parte, existe la sospecha de que algunas de las personas que abogan por Asia primero no lo creen del todo, que es sólo una forma más respetable de desentenderse de las obligaciones estadounidenses y que si la base conservadora o Donald Trump decidieran que no merece la pena luchar por Taiwán, muchos republicanos halcones de China inventarían alguna excusa para justificar la inacción.

Pero suponiendo buena fe -y cualesquiera que sean los cálculos de los políticos republicanos, muchos halcones de China están totalmente al nivel- también está el problema de que este argumento privilegia una agresión hipotética sobre una agresión real, una guerra potencial sobre una actual, "contingencias en Asia Oriental" (por citar de nuevo a Vance) sobre una realidad en Europa Oriental. No podemos hacer todo lo posible para detener a Vladimir Putin hoy por algo que Pekín podría hacer mañana es la afirmación fundamental, y se puede entender por qué a la gente le molesta.

De hecho, a pesar de estar de acuerdo con la valoración general de Asia primero, a mí también me molesta, lo suficiente como para pensar que la administración Biden tomó la decisión correcta al apoyar inicialmente a Ucrania y que un corte brusco de la ayuda sería un error, incluso si buscáramos un armisticio.

Pero sopesar las contingencias frente a la realidad siempre forma parte de lo que tienen que hacer los estadistas. Y la ponderación que da prioridad a Taiwán sobre Ucrania, al peligro en Asia Oriental sobre la guerra real en Europa, depende de dos presunciones que vale la pena explicitar y discutir.

La primera es que China se toma en serio no sólo la toma de Taiwán, sino también hacerlo pronto. Si se piensa que el aumento de la capacidad militar y la belicosidad de China están indicando una posible anexión en un futuro lejano, entonces no hay una compensación inmediata entre Europa y el Pacífico. En cambio, en ese caso resulta razonable pensar que derrotar a Putin en la década de 2020 hará reflexionar a Pekín en la de 2030 y que el compromiso a largo plazo con la producción militar necesaria para armar a Ucrania para la victoria también ayudará a disuadir a China dentro de 10 años.

Pero supongamos que el peligro está mucho más cerca, que la conciencia de Pekín de sus retos a largo plazo hace que sea más probable que apueste mientras Estados Unidos está atado por otras crisis, dividido internamente y potencialmente abocado a cuatro años de capacidad presidencial limitada bajo el candidato de cualquiera de los partidos. En ese caso, nuestras fuerzas potenciales dentro de 10 años resultan irrelevantes, y el hecho de que estemos construyendo misiles antitanque y antiaéreos sólo para gastarlos, gastando más de 7 dólares en Ucrania por cada dólar gastado en nuestros aliados asiáticos y australianos, y centrando la atención militar y diplomática en una guerra de trincheras en Europa Oriental, significa que estamos invitando a los chinos a hacer su jugada, y pronto.

Lo que a su vez nos lleva a la segunda presunción: que la caída de Taiwán en manos de su vecino imperial cambiaría el mundo a peor en mayor escala que la cesión de territorio por parte de Ucrania o incluso su derrota absoluta.

Si se considera que los dos países son esencialmente equivalentes, ambos clientes de Estados Unidos pero no aliados formales al estilo de la OTAN, ambas democracias vulnerables a vecinos autoritarios de gran potencia, entonces hay más argumentos para hacer todo por Ucrania cuando se vea inmediatamente amenazada, independientemente de las consecuencias para Taiwán.

Pero no son equivalentes. El compromiso estadounidense con Taiwán se remonta a hace casi 70 años, y a pesar de la ambigüedad que hemos cultivado desde la época de Nixon, la isla sigue estando bajo el paraguas de Estados Unidos de una forma que nunca ha sido el caso de Ucrania. Taiwán es también una democracia madura en un sentido en que Ucrania no lo es, lo que significa que su conquista representaría una forma mucho más cruda de retroceso para el mundo democrático liberal. Y la industria de semiconductores de Taiwán la convierte en un premio económico mucho mayor que Ucrania, con más probabilidades de lanzar al mundo a la recesión si la industria se destruye en una guerra o de otorgar a Pekín un nuevo poder si simplemente se absorbe en la infraestructura industrial de China.

Igualmente importante es que China no es equivalente a Rusia. Esta última es una amenaza, pero -como argumenta Vance- en teoría debería poder ser contenida y disuadida, incluso sin la participación estadounidense, por una Europa cuyo PIB empequeñece absolutamente al de Rusia.

Por el contrario, la riqueza y el poderío potencial de China empequeñecen a todos sus vecinos asiáticos, y su conquista de Taiwán permitiría una explosión de su fuerza naval, una proyección mucho más amplia de su influencia autoritaria y una reorganización de las relaciones económicas en Asia y en todo el mundo.

Para un argumento en profundidad sobre este tipo de consecuencias, recomiendo "La catástrofe de Taiwán" de Andrew S. Erickson, Gabriel B. Collins y Matt Pottinger en Foreign Affairs. No hace falta estar convencido de todos y cada uno de sus análisis para comprender lo que está en juego. Si una victoria rusa en Ucrania alimentaría las ambiciones autoritarias, una victoria china las potenciaría. Si la derrota de Ucrania perjudicaría los intereses estadounidenses, la caída de Taiwán los devastaría.

Lo que hace que la primera presunción sea la decisiva. Si buscas la victoria total en Ucrania y te apuntas a años de lucha en los que Taiwán será una prioridad secundaria, tu elección requiere básicamente apostar a que las intenciones agresivas de China serán un problema para mucho más adelante: la amenaza de mañana, no la de hoy.

A diferencia de los halcones ucranianos, yo no aceptaría esa apuesta. A diferencia de los halcones, yo no me limitaría a cortar el grifo a los ucranianos. Hay un camino plausible entre esas opciones, en el que la ayuda sigue fluyendo mientras Estados Unidos busca un acuerdo y un pivote. Pero mucho depende de que se pueda recorrer ese estrecho camino: no sólo para Ucrania o Taiwán, sino también para el imperio estadounidense tal y como lo hemos conocido, el poder mundial que hemos dado por sentado durante demasiado tiempo.