Dan refugio a trabajadores de medios de Afganistán

Ciudad de México– Un grupo de 130 nacionales afganos, integrado por trabajadores de medios de comunicación y sus familias, arribó ayer por la madrugada a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que solicitaron protección humanitaria a nuestro país al considerar que su vida corría peligro.

Los costos de viaje y de manutención durante su estancia en México, indicó en un comunicado, serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil.

Señaló que la llegada del grupo es resultado del trabajo coordinado de las embajadas de México en Irán y en Qatar, la SRE, la Secretaría de Gobernación y otras entidades del Gobierno federal.

Al recibirlo en el AICM, el Canciller Marcelo Ebrard informó que entre los medios de comunicación en los que trabajan estas personas se encuentra The New York Times.

“Todas las vidas humanas son importantes, pero quiero subrayar el día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación”, señaló.

“No podríamos en este caso dejar de hacerlo, es lo que es congruente con la posición de México y máxime que en este caso se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar”.

De acuerdo con The New York Times, México también ayudó a periodistas de The Wall Street Journal.