Dan a Castillo 18 meses de prisión preventiva

Lima.– Un juez dictó este jueves prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo para ser investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, después de aceptar la solicitud de la Fiscalía. En el caso de su exprimer ministro, Aníbal Torres, se dictó comparecencia restrictiva.

Castillo permanecerá en prisión hasta junio de 2024, una vez que las autoridades cumplan el tiempo de investigación por la presunta rebelión del exmandatario. Fue detenido de forma preliminar la semana pasada tras su fallida decisión, quebrando el orden constitucional, y permanece recluido en una prisión policial ubicado en un distrito al este de la ciudad de Lima.

Mientras el juez supremo Juan Carlos Checkley leía su resolución en una audiencia virtual, cientos de manifestantes recorrían las calles aledañas al Congreso y la Corte Superior de Lima, custodiadas por un fuerte contingente policial.

En tanto, el Parlamento debate un proyecto para adelantar las elecciones generales a fin de ponerle fin a las violentas protestas que se han registrado en los últimos días después de la destitución y detención de Castillo.

El Ministerio de Salud confirmó que 14 personas han muerto durante las protestas, mientras que otras 40 han sido hospitalizadas. Los fallecimientos se han registrado en las regiones de Apurímac, Arequipa y Ayacucho, en el sur del Perú, y La Libertad, en el norte.

El Gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo, decretó el pasado miércoles 30 días de emergencia nacional, con lo que se suspenden derechos y libertades públicas en un intento por contener los enfrentamientos, los cuales han afectado al comercio y al turismo debido a los bloqueos en carreteras y el cierre de aeropuertos y servicios ferroviarios.

La medida suspendió los derechos fundamentales de los ciudadanos y movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.

Las autoridades ordenaron ayer por la tarde un toque de queda en 15 provincias ubicadas en las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho. La medida empieza a las 18:00, 19:00 ó 20:00 de horas, dependiendo el lugar, y se extiende hasta las 04:00.

Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita en la audiencia estuvo en manos de un abogado de oficio, pues el abogado acreditado del expresidente, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que su ausencia se debe a que considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento ocurre luego de una destitución que incumple las leyes.

El abogado de oficio, Ítalo Díaz, recalcó que Castillo no incurrió en actos de rebelión pues no se alzó en armas y aseguró que no hay riesgo de que obstaculice la pesquisa debido a que ya no está al frente del Gobierno. En la cuestión del asilo, indicó que lo dicho por la Cancillería Mexicana no significa que Castillo hubiera presentado una solicitud.

Díaz anunció que apelaría la decisión

El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que Castillo enfrenta entre 10 y 20 años en prisión y existe riesgo de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo. Agregó que, entre los daños generados al Estado, se deben incluir los efectos que tuvo el mensaje del exmandatario para disolver al Congreso, así como las protestas violentas como resultado de su destitución.

Castillo fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de que anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado. El Congreso lo destituyó poco después y fue detenido cuando se movilizaba en comitiva por Lima. Según la Fiscalía, iba a la Embajada de México para pedir asilo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que Castillo le llamó para anunciarle que pediría asilo y que dispuso que se le permitiera el ingreso a la embajada. (Los periodistas de Associated Press Franklin Briceño in Andahuaylas, Perú, Regina García Cano en Lima y Gonzalo Solano en Quito, Ecuador, contribuyeron a este despacho)