Da La Haya cadena perpetua a Karadzic

La Haya— El Tribunal de Apelaciones de La Haya condenó hoy a cadena perpetua al ex líder serbobosnio Radovan Karadzic por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia y Herzegovina (1992-1995), aumentando su sentencia original de 40 años de prisión de 2016.

"La Cámara de Apelaciones del Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales (IRMCT) condena a Radovan Karadzic a cadena perpetua", anunció el juez Vagn Prüsse Joensen, al dar conocer el veredicto final del recurso de apelación presentada por el ex líder serbio de Bosnia a su condena anterior.

Joensen destacó que la Corte de Apelaciones del Tribunal de las Naciones Unidas decidió elevar la condena contra Karadzic por considerar que la sentencia de 40 años de prisión dictada por jueces de primera instancia fue demasiado blanda, dada la gravedad de sus crímenes y su responsabilidad.

En marzo de 2016, Karadzic fue declarado culpable de 10 cargos, incluido el de genocidio, por la masacre de Srebrenica de julio de 1995 en la que más de ocho mil hombres y niños musulmanes perdieron la vida a manos de las fuerzas serbias de Bosnia.

El ex líder serbio bosnio también fue declarado culpable de liderar una campaña de limpieza étnica que expulsó a croatas y musulmanes de las áreas de Bosnia reclamadas por los serbios.

"Los jueces en el juicio original 'subestimaron' la gravedad extrema de la responsabilidad de Karadzic por los crímenes más graves cometidos durante el período de conflicto, que se destacaron por su escala y crueldad sistemática", destacó el juez Joensen.

El fallo de este miércoles cierra uno de los juicios de más alto perfil derivados de la serie de guerras de los años 90, que desencadenó en el colapso de la antigua Yugoslavia y la muerte de al menos 100 mil bosnios.

Los fiscales argumentaron que Karadzic y el comandante del ejército serbio de Bosnia, Ratko Mladic, apodado el "Carnicero de Bosnia", querían eliminar de manera permanente a los musulmanes y croatas del territorio controlado por los serbios.

El psiquiatra de 73 años, quien emergió como el líder político de los serbios de Bosnia poco antes de que Yugoslavia comenzara a desintegrarse en una serie de guerras en 1991, es la persona de más alto rango para enfrentar un juicio ante el Tribunal de la ONU .

Karadzic, quien fue arrestado en 2008 en Belgrado después de haber estado huyendo durante más de una década, enfrentó cargos desde el final de la Guerra de Bosnia, que estalló entre musulmanes, serbios y croatas bosnios en 1992, cuando Bosnia y Herzegovina proclamó la independencia en medio de la desintegración de Yugoslavia.