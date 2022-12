Da espectáculo erupción del volcán Mauna Loa

Associated Press | La gente posa para una foto frente a la erupción Associated Press | Hace 38 años que no registraba actividad

PUBLICIDAD

Hilo, Hawái.– La lava del volcán más grande del mundo es tan caliente y brillante que el cielo se ha vuelto naranja. Por la noche, multitudes de personas se han reunido para presenciar el increíble espectáculo de luces de la naturaleza en Hawái. Algunos espectadores dejaron una ofrenda de flores sobre la lava negra que se había derramado desde Mauna Loa en erupciones anteriores. Pele, la deidad del volcán hawaiano, es venerada por muchos hawaianos. PUBLICIDAD Mauna Loa, que entró en erupción por última vez hace 38 años, es uno de los cinco volcanes que juntos forman la Isla Grande de Hawái. Una serie de terremotos en noviembre indicaron que se estaba volviendo activo nuevamente, y el domingo arrojó cenizas y escombros al cielo. Desde entonces, la lava brotó de una fisura, rodó por las laderas en ríos resplandecientes y amenazó una carretera clave que conecta el este y el oeste de Hawái. La lava de color naranja brillante se puede ver por millas. Los residentes locales y los visitantes acudieron en masa a la carretera Saddle Road y al Parque Nacional de los Volcanes para presenciar el espectáculo. El camino atraviesa campos de lava negra de erupciones anteriores, un recordatorio de que las islas de Hawái son una cadena de volcanes asentados en el Anillo de Fuego, caracterizados por volcanes activos y frecuentes terremotos. Lauren Kish, una enfermera de cuidados paliativos de la cercana ciudad de Waimea, llevó a su hija Mayla, de siete meses, a ver la erupción el miércoles al amanecer. “Ella quería ver a Pele”, dijo Kish. “Ella quería conocerla”. En 2018, Kish vio la erupción del cercano volcán Kilauea. Ambas erupciones trajeron la misma sensación de estar asombrado por la fuerza de la naturaleza. “Te sientes como un movimiento de energía en toda la isla y todos están entusiasmados con eso”, dijo. Los espectadores se han estado tomando selfies y fotos grupales, utilizando el telón de fondo dramático proporcionado por la Madre Naturaleza. Inicialmente, a los funcionarios les preocupaba que la lava se dirigiera hacia la comunidad de South Kona, pero en cambio emigró a una zona de grietas que, según los científicos, no amenaza a las comunidades. Ken Hon, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawái, dijo que la lava “ha disminuido considerablemente” y está a 3.3 millas (5.3 kilómetros) al sur de la carretera. A ese ritmo, pasaría al menos una semana antes de que llegue a la carretera. “Realmente no sabemos en qué dirección irá finalmente el flujo de lava”. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD