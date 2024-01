Culpan a Ucrania por atentado que dejó al menos 27 muertos

Kiev, Ucrania.- Al menos 27 personas murieron ayer domingo por fuego de proyectiles contra un mercado a las afueras de la ciudad de Donetsk, en territorio ucraniano ocupado por Rusia, informaron autoridades locales el domingo.

Otras 25 personas resultaron heridas en el ataque en el suburbio de Tekstilshchik, entre ella dos niños, dijo Denis Pushilin, líder de las autoridades nombradas por Rusia en Donetsk. Los proyectiles fueron lanzados por el ejército ucraniano, afirmó.

Kiev no hizo comentarios sobre el suceso y The Associated Press no pudo verificar los reportes de forma independiente.

Pushilin dijo que la zona había sido impactada por artillería de calibre 155 mm y 152 mm, y que los proyectiles habían sido disparados desde la dirección de Kurakhove y Krasnohorivka hacia el oeste. También confirmó que los servicios de emergencia seguían trabajando en el lugar.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia describió el atentado, del que se culpó a Ucrania, como un “ataque terrorista”.

“Estos ataques terroristas por parte del régimen de Kiev demuestran claramente su falta de voluntad política para lograr la paz y la solución de este conflicto por medios diplomáticos”, sostuvo.

Las fuerzas rusas y ucranianas siguen combatiendo desde posiciones en gran medida estáticas a lo largo de la línea del frente de aproximadamente mil 500 kilómetros (930 millas) durante el invierno.